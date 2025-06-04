В рф знижують «підйомні» для росіян, які йдуть на війну в Україну — Finance.ua
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В рф знижують «підйомні» для росіян, які йдуть на війну в Україну

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У Башкортостані (рф) скоротили одноразову виплату за укладення контракту для участі у війні проти України.
Про це пише The Moscow Times.
З 5 червня вона становитиме 1 млн рублів замість нинішніх 1,6 млн. Указ підписав глава республіки Радій Хабіров.
Регіональну частину виплати в Уфі уріжуть удвічі — з 1,2 млн до 600 тис. рублів, проте там збережеться муніципальна надбавка в 700 тис. рублів.
Федеральна частина в розмірі 400 тис. рублів діє безстроково по всій росії.
Таким чином, той, хто підписав контракт в Уфі, отримає 1,7 млн, а в інших військкоматах регіону — 1,4 млн.
Як пише видання, Башкортостан — щонайменше четвертий регіон, який знизив виплати. Раніше про скорочення заявила влада Ямало-Ненецького автономного округу (з 3,1 млн до 1,9 млн рублів), Нижегородської (з 3 млн до 1,5 млн) і Бєлгородської (з 3 млн до 800 тис.) областей.
Те, що відбувається, свідчить про проблеми з фінансуванням вербування на фронт, вважає політолог Аббас Галлямов. «Гроші закінчуються, — констатує він. — Тепер за рахунок адмінресурсу виїжджати доведеться. Будуть ламати людей через коліно».
За матеріалами:
Економічна Правда
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