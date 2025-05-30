рф планує зробити перепис сільськогосподарських земель окупованих територій в Україні — Finance.ua
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рф планує зробити перепис сільськогосподарських земель окупованих територій в Україні

Аграрний ринок
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рф планує зробити перепис сільськогосподарських земель окупованих територій в Україні
рф планує зробити перепис сільськогосподарських земель окупованих територій в Україні
У росії планують провести перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях України. Відповідний тендер оприлюднили на сайті держзакупівель рф.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
«До кадастру рф вноситимуться дані про землі станом на 2002 р., тобто до впровадження в Україні земельної реформи. В рф наголошують, що використання пізніших даних є „небажаним“, адже це юридично фіксує приватну власність на землю громадянами України», — сказано в повідомленні.
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Як зазначається, проводячи цю інвентаризацію, рф переслідує кілька цілей:
  • вона прагне включити окуповані території в адміністративно-територіальну структуру рф, щоб їх «легалізувати»;
  • виправдати крадіжки українського зерна, що відбувається від початку повномасштабного вторгнення.
«У такий спосіб окупаційна влада створює додатковий інструмент тиску на громадян України, які залишилися в окупації, створюючи для власників землі ризик втрати майна у разі виявленої нелояльності. Будь-які дії окупантів щодо української землі та майна громадян України є юридично нікчемними та не мають жодних правових наслідків», — додали в Центрі протидії дезінформації.
За матеріалами:
Finance.ua
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