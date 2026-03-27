Як війна на Близькому Сході впливає на економіку України

Казна та Політика
Тривала війна на Близькому Сході негативно впливатиме на економіку України через посилення інфляційного тиску та зростання імпорту, проте загальний вплив буде обмеженим.
Про це сказано в макропрогнозі компанії Dragon Capital.
«Наш базовий сценарій враховує негативні наслідки війни на Близькому Сході, зокрема зростання світових цін на нафту і газ, проте передбачає швидке закінчення бойових дій у найближчі місяці і повернення цін на нафту до $70/барель», — сказано в макропрогнозі.
Триваліша війна в регіоні чинитиме додатковий негативний вплив на економіку України, в першу чергу через посилення інфляційного тиску.

Ціни на нафту

Стійке закріплення цін на нафту на рівні близько $100/барель може додати 2,0 в.п. до прогнозного показника інфляції в цьому році, збільшивши його до 9%.
Це, ймовірно, спонукатиме Національний банк України принаймні утриматися від зниження ставки або навіть розпочати цикл підвищення, якщо виникне ризик виходу інфляційних очікувань з-під контролю.

Імпорт енергоносіїв

Збільшення вартості імпорту енергоносіїв та добрив спричинить суттєвіше, ніж очікувалось, розширення зовнішньоторговельного дефіциту. Проте, з огляду на масштабні структурні дисбаланси, викликані війною та наявність зовнішнього фінансування, це не загрожуватиме зовнішній стійкості країни та валютному ринку.
Так, збереження ціни на нафту на рівні $100/барель протягом року може додатково розширити торговельний дефіцит на $1,4 млрд (0,6 в.п. ВВП), а негативний вплив високих цін на газ реалізується лише у разі додаткових пошкоджень внутрішньої газової інфраструктури.
«Тож ми не очікуємо помітного впливу такого розвитку подій на валютний курс. Однак НБУ буде набагато обережнішим щодо темпів і термінів валютної лібералізації», — зазначають аналітики Dragon Capital.
Там також не очікують суттєвого впливу на економічну активність і темпи зростання ВВП за умови, що турбулентність на світових ринках не спричинить суттєвий дефіцит нафтопродуктів в країні, зокрема, дизеля, який наразі займає близько 80% у споживанні нафтопродуктів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що базовий макроекономічний сценарій компанії Dragon Capital базується на припущенні, що активні бойові дії триватимуть у 2026−2027 роках, включаючи атаки на критичну інфраструктуру, пригнічуючи економічне зростання.
В альтернативному сценарії аналітики компанії припускають, що стійке перемир’я може бути досягнуто в середині 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕкономікаІран
Також за темою
Також за темою
