Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США

70
Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США
Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США
Ціни на нафту зросли на тлі поновлення ядерних переговорів між Іраном і США, а несподіване зростання запасів нафти та пального в США викликало занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на Brent піднялися на 4 центи — до $64,95 за барель, тоді як американська нафта WTI подорожчала на 10 центів — до $61,67.
Читайте також
Обидва еталони раніше знижувалися на тлі даних Адміністрації енергетичної інформації США (EIA), згідно з якими минулого тижня запаси сирої нафти та пального несподівано зросли. Це сталося через максимальні за шість тижнів обсяги імпорту нафти та падіння попиту на бензин і дистиляти.
Читайте також
Запаси сирої нафти зросли на 1,3 млн барелів — до 443,2 млн барелів за тиждень, що завершився 16 травня, повідомили в EIA. Аналітики, опитані Reuters, очікували навпаки — зменшення на 1,3 млн барелів.
«Неочікуване зростання запасів, про яке повідомила EIA, створює тиск на ціни, особливо на WTI», — зазначив старший аналітик LSEG Oil Research Емріл Джаміл. Він додав, що це може стимулювати збільшення експорту нафти зі США до Європи та Азії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems