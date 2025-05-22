Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США — Finance.ua

Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США Сьогодні 20:10

Як відреагували ціни на нафту на несподіване зростання запасів у США

Ціни на нафту зросли на тлі поновлення ядерних переговорів між Іраном і США, а несподіване зростання запасів нафти та пального в США викликало занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на Brent піднялися на 4 центи — до $64,95 за барель, тоді як американська нафта WTI подорожчала на 10 центів — до $61,67.

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Обидва еталони раніше знижувалися на тлі даних Адміністрації енергетичної інформації США (EIA), згідно з якими минулого тижня запаси сирої нафти та пального несподівано зросли. Це сталося через максимальні за шість тижнів обсяги імпорту нафти та падіння попиту на бензин і дистиляти.

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Запаси сирої нафти зросли на 1,3 млн барелів — до 443,2 млн барелів за тиждень, що завершився 16 травня, повідомили в EIA. Аналітики, опитані Reuters, очікували навпаки — зменшення на 1,3 млн барелів.

«Неочікуване зростання запасів, про яке повідомила EIA, створює тиск на ціни, особливо на WTI», — зазначив старший аналітик LSEG Oil Research Емріл Джаміл. Він додав, що це може стимулювати збільшення експорту нафти зі США до Європи та Азії.

Економічна Правда За матеріалами:

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