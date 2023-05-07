Як відмовитися від тимчасового захисту в Польщі — Finance.ua

Як відмовитися від тимчасового захисту в Польщі Сьогодні 10:35 — Особисті фінанси

Як відмовитися від тимчасового захисту в Польщі

Понад рік війни в Україні змушує все більше її громадян повертатися додому з різних країн, які надали їм тимчасовий захист, у тому числі й із Польщі.

Про це пише yavp.pl

У випадку перебування за межами Польщі, це можна зробити за посередництвом офіційного представника. Подання цієї заяви призведе до позбавлення всіх прав, наданих у Польщі (вільний доступ до ринку праці, соціальних виплат на дітей 500+, допомога для школярів 300 зл., співфінансування ясел, садочків та гуртків для наймолодших, право легального перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2024 року, медична допомога в рамках фінансування з Національного фонду здоров’я тощо).

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Якщо біженець/біженка з України виїжджає з Польщі на строк понад 30 днів, статус UKR втрачається автоматично, однак якщо він/вона подорожує в межах Шенгенської зони, подання такої заяви є необхідним для того, щоб гарантувати зареєстрування цієї інформації польськими органами влади.

У разі, якщо ви встигли отримати соціальну допомогу 500+ на дітей у Польщі до зголошення про свій виїзд, гроші потрібно буде повернути.

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Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року деякі категорії біженців з України в Польщі зможуть подавати заяви на отримання карт тимчасового побиту. Це передбачено в новому законі, який президент Польщі Анджей Дуда підписав 23 січня.

Новий закон чітко визначає категорії біженців з України, які зможуть подаватися на карти тимчасового побиту. Це ті, хто:

офіційно працевлаштовані/працевлаштуються в Польщі,

виконуватимуть тут висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, айтішники і т.д),

відкриють чи вже відкрили підприємницьку діяльність.

Закон також визначає, що для отримання карти тимчасового побиту біженцям достатньо буде подати лише заяву та супроводжуючі документи. На відбитки пальців їх не викликатимуть, оскільки ті братимуть з реєстру PESEL.

Відтак це має дещо прискорити процедуру отримання рішення. Тільки в особливих випадках заявників можуть викликати на особистий візит до уженду воєвудського.

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