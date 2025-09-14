Як в Україні утилізують старі гроші Сьогодні 21:09

Рано чи пізно кожна країна стикається з необхідністю утилізації зношених грошей. Україна не є винятком: Нацбанк регулярно вилучає з обігу старі банкноти та монети.

Як це працює

Банкноти подрібнюють на дрібні шматочки. Згодом подібна «маса» утилізується як промислові відходи. Це роблять спеціалізовані компанії, з якими співпрацює Національний банк.

Щодо монет: їх знищують інакше. З цих грошей завжди стирають зображення, аби вони не були платіжними.

Після стертя метал йде у брухт. Потім він продається на відкритих електронних аукціонах.

Що відбувається з обігом грошей в Україні

НБУ розпочав масштабну оптимізацію готівкового обігу у 2018 році. З того часу зникли такі українські гроші:

монети номіналом у 1, 2, 5 і 25 копійок; банкноти номіналом 1 — 200 гривень зразків до 2003 року й банкноти 1 — 500 гривень 2003−2007 років.

Також відбулися деякі зміни. Наприклад, купюри 1, 2, 5, 10 гривень замінили на монети. З’явилася нова банкнота найвищого номіналу — 1 000 гривень. Крім того, в Україні оновили дизайн та захист банкнот нового покоління.

Слід зазначити, що протягом двох останніх років — 2024−2025 — було модифіковано банкноти номіналами 20, 50, 500 та 1 000 гривень. На них надрукували гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»

Однак це ще не кінець. На банкнотах номіналами 100 та 200 гривень цей напис теж з’явиться. Але вже в наступнм роки.

