НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок

Казна та Політика
40
НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок
НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок
Національний банк України поки що не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, але активно розглядає цю можливість. З 29 липня по 7 серпня 2025 року тривало громадське обговорення пропозиції розпочати їх поступове вилучення з 1 жовтня 2025 року.
Про це НБУ повідомив у відповідь на запит The Page.
Згідно з планом, у разі схвалення буде припинено карбування монет цього номіналу та їх додатковий випуск у готівковий обіг. При цьому наявні монети залишатимуться законним платіжним засобом до ухвалення окремого рішення про їх остаточне вилучення.
Банки України продовжать приймати 10 копійок від населення та бізнесу для зарахування на рахунки чи здійснення платежів. Однак після потрапляння до банків ці монети не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.
Читайте також
У торговельній мережі монети 10 копійок і далі можна буде використовувати для розрахунків: покупці зможуть платити ними, а продавці — видавати решту.
Мета змін — скорочення витрат держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, транспортування, зберігання та обробку дрібних монет.
Водночас Нацбанк не планує вилучати монети номіналом 50 копійок, яких в обігу понад 1,3 млрд штук. На них зберігається сталий попит, особливо у торгівлі, тому у 2025 році заплановано додаткове карбування 20 млн нових монет цього номіналу.
Читайте також
Нагадаємо, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:
  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.
Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
The page
НБУГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems