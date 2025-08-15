НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок — Finance.ua

НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Національний банк України поки що не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, але активно розглядає цю можливість. З 29 липня по 7 серпня 2025 року тривало громадське обговорення пропозиції розпочати їх поступове вилучення з 1 жовтня 2025 року.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит The Page

Згідно з планом, у разі схвалення буде припинено карбування монет цього номіналу та їх додатковий випуск у готівковий обіг. При цьому наявні монети залишатимуться законним платіжним засобом до ухвалення окремого рішення про їх остаточне вилучення.

Банки України продовжать приймати 10 копійок від населення та бізнесу для зарахування на рахунки чи здійснення платежів. Однак після потрапляння до банків ці монети не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для перерахування та утилізації.

У торговельній мережі монети 10 копійок і далі можна буде використовувати для розрахунків: покупці зможуть платити ними, а продавці — видавати решту.

Мета змін — скорочення витрат держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, транспортування, зберігання та обробку дрібних монет.

Водночас Нацбанк не планує вилучати монети номіналом 50 копійок, яких в обігу понад 1,3 млрд штук. На них зберігається сталий попит, особливо у торгівлі, тому у 2025 році заплановано додаткове карбування 20 млн нових монет цього номіналу.

Нагадаємо, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

