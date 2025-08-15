Коли в Україні запрацює відкритий банкінг: що зміниться для українців — Finance.ua

Коли в Україні запрацює відкритий банкінг: що зміниться для українців Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Від 1 серпня набули чинності норми глави 4 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги», що впроваджують концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні. Навіщо ухвалили цю зміну, як це вплине на банківську сферу, чи будуть гроші українців у безпеці ― розбираємося у статті Finance.ua.

Процес переходу на нову модель є досить складним, бо вимагає додаткових ресурсів на оновлення технічної інфраструктури. До того ж є й певні законодавчі обмеження. Попри набуття чинності норм закону про відкриття даних, досі немає затвердженої технічної специфікації API.

Нацбанк має її затвердити протягом 18 місяців від моменту набуття чинності Постанови «Положення про відкритий банкінг в Україні» (вступила в законну силу 01.08.2025).

У Нацбанку повідомили , що спочатку будуть відкриті API для доступу до рахунків фізичних осіб, а потім ― для ФОПів та юридичних осіб.

Очікується, що Open Banking повноцінно запрацює до 2027 року. Проте деякі установи мають більш сміливі плани.

Наприклад, Ощадбанк . Установа наразі зосереджена на забезпеченні безпечного, стандартизованого та контрольованого обміну даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (API). Цей етап планують завершити до 1 січня 2026 року.

«Паралельно ми вивчаємо можливість виступати в ролі PISP (Payment Initiation Service Provider) та AISP (Account Information Service Provider) для власних клієнтів, а також розглядаємо потенціал створення комерційних API. Це дозволить не лише відповідати регуляторним вимогам, а й запропонувати нові сервіси, сприяти розвитку фінтех-екосистеми та розширенню відкритого банкінгу в Україні», ― розповів директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанк Володимир Москаленко.

Що зміниться для українців

Відкритий банкінг спростить українцям такі процеси:

оплата покупок ― щоб сплатити за товар чи послугу, не доведеться заходити в онлайн-банкінг;

кредитування ― кредитор може через API отримати повну картину доходів і витрат з усіх банків. Що швидше, ніж власноруч звертатися до кожного банку за виписками;

фінансове планування ― можна об’єднати в одному агрегаторі дані з усіх рахунків (зокрема і депозитних);

оптимізація витрат ― користування сервісами, що допомагають згрупувати витрати з усіх карток за різними категоріями (зараз для цього треба вручну вводити дані).

Водночас варто розуміти, що підключення до відкритого банкінгу для українців добровільне. Без особистої згоди рахунки громадянина не підключатимуть до єдиної системи. До того ж можна самостійно вирішувати, які картки під’єднувати до єдиного інтерфейсу.

