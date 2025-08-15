У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом «єдиного вікна» — Finance.ua

У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом «єдиного вікна» Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

До 1 січня 2026 року у столиці планують відкрити Київський міський центр надання соціальних послуг. Це буде єдиний простір, де всі види допомоги можна отримати за принципом «єдиного вікна».

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Ключові напрямки змін:

перетворення комунальних установ на сучасні центри надання соціальних послуг;

розширення переліку комплексних і спеціалізованих сервісів;

щорічне збільшення кількості отримувачів соціальної підтримки щонайменше на 30%.

«Коли ми говоримо про зміни в системі надання соціальних послуг, то в першу чергу говоримо про райони. Адже кожен із них має свою специфіку та різні категорії потреб за кількісним складом. Наприклад, Дарницький і Печерський райони відрізняються і за чисельністю населення, і за кількістю мешканців, які потребують відповідної допомоги», — пояснила Хонда.

Хто зараз під соціальним захистом столиці

Наразі під соціальним захистом столиці перебувають:

421 тис. внутрішньо переміщених осіб;

161 тис. осіб з інвалідністю, з них понад 15 тис. дітей;

751 тис. осіб старшого віку;

76 тис. учасників бойових дій;

7,8 тис. членів родин загиблих;

65 тис. постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Які послуги надаватимуть у центрах

У нових центрах планується впровадити розширений спектр допомоги:

стаціонарний, денний, паліативний та домашній догляд;

соціальна адаптація, профілактика, консультування, інформування;

тимчасовий притулок;

фізичний супровід для людей з інвалідністю;

транспортні послуги;

тимчасовий відпочинок для осіб-доглядальників;

персональний асистент;

консультативний кризовий телефон.

Окрему увагу приділяють розвитку кадрового потенціалу:

підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців;

залучення волонтерів;

створення сприятливих умов для професійного зростання.

Більшість соціальних послуг залишаться безоплатними.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг.

В Україні дедалі більше центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) приєднуються до системи електронної черги. Це дозволяє громадянам заздалегідь записатися на візит — обравши потрібну послугу, дату й час онлайн.

