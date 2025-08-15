У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом «єдиного вікна» — Finance.ua

У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом «єдиного вікна»
До 1 січня 2026 року у столиці планують відкрити Київський міський центр надання соціальних послуг. Це буде єдиний простір, де всі види допомоги можна отримати за принципом «єдиного вікна».
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Ключові напрямки змін:
- перетворення комунальних установ на сучасні центри надання соціальних послуг;
- розширення переліку комплексних і спеціалізованих сервісів;
- щорічне збільшення кількості отримувачів соціальної підтримки щонайменше на 30%.
«Коли ми говоримо про зміни в системі надання соціальних послуг, то в першу чергу говоримо про райони. Адже кожен із них має свою специфіку та різні категорії потреб за кількісним складом. Наприклад, Дарницький і Печерський райони відрізняються і за чисельністю населення, і за кількістю мешканців, які потребують відповідної допомоги», — пояснила Хонда.
Хто зараз під соціальним захистом столиці
Наразі під соціальним захистом столиці перебувають:
- 421 тис. внутрішньо переміщених осіб;
- 161 тис. осіб з інвалідністю, з них понад 15 тис. дітей;
- 751 тис. осіб старшого віку;
- 76 тис. учасників бойових дій;
- 7,8 тис. членів родин загиблих;
- 65 тис. постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
Які послуги надаватимуть у центрах
У нових центрах планується впровадити розширений спектр допомоги:
- стаціонарний, денний, паліативний та домашній догляд;
- соціальна адаптація, профілактика, консультування, інформування;
- тимчасовий притулок;
- фізичний супровід для людей з інвалідністю;
- транспортні послуги;
- тимчасовий відпочинок для осіб-доглядальників;
- персональний асистент;
- консультативний кризовий телефон.
Окрему увагу приділяють розвитку кадрового потенціалу:
- підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців;
- залучення волонтерів;
- створення сприятливих умов для професійного зростання.
Більшість соціальних послуг залишаться безоплатними.
Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні всі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В уряді сподіваються, що зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг.
В Україні дедалі більше центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) приєднуються до системи електронної черги. Це дозволяє громадянам заздалегідь записатися на візит — обравши потрібну послугу, дату й час онлайн.
