Як в Україні продати житло, яким володіє неповнолітній — Finance.ua

Як в Україні продати житло, яким володіє неповнолітній Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як в Україні продати житло, яким володіє неповнолітній

Згідно з положеннями частини 3 статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до Закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання.

Про це розповідає завідувач Барвінківського бюро безоплатної правової допомоги Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Пісковський.

Згідно з законодавством, органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

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Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця. Лише в разі гарантування збереження права дитини на житло дозвіл оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей.

У якому випадку продаж заборонять

Вичерпний перелік підстав для відмови органом опіки і піклування у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна наведено в частині 5 статті 177 Сімейного кодексу України, а саме:

мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав;

судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав;



до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав;



особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;



між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;



між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);



вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.



Довідка Finance.ua:

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