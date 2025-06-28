Як в Україні мігрують вживані авто між регіонами — Finance.ua

Як в Україні мігрують вживані авто між регіонами
Близько 70% угод з продажу автомобілів відбуваються у межах одного регіону, тобто автівки залишаються в тій самій області. Ще 10% авто їдуть з регіону, у якому були зареєстровані, і 20% — прибувають з інших областей.
Інститут досліджень авторинку вперше проаналізував переміщення б/у авто не через митницю, а всередині країни — від області до області.
Як зауважують аналітики, міграція автомобілів відображає рівень попиту, насиченість автопарку, доступність сервісу та навіть соціально-економічну мобільність мешканців регіонів.
Як мігрують вживані автівки між регіонами
Рекордсменом за відтоком автівок на внутрішньому ринку є Київська область. Зокрема, 75% проданих тут машин їде в інші області.
Регіон відіграє роль логістичного або оптового хабу завдяки великій кількості дилерів і близькості до столиці.
Водночас найменшу міграційну активність демонструє Чернівецька область — понад 81% авто залишились у межах регіону.
Подібна ситуація спостерігається й у Тернопільській, Хмельницькій, Одеській та Закарпатській областях.
У Києві та Львові зазвичай спостерігається високий обіг транспорту. Ці міста демонструють помірну міграційну активність: у Києві залишаються 63% авто, у Львові — трохи більш як 63%.
Де фіксують найбільший приплив авто
Найбільше «прибулих» машин — у Херсонській та Донецькій областях. У Херсоні понад 40% авто — приїжджі.
Це пояснюється зміною структури населення, відкладеним попитом та потребою оновити автопарк, втрачений через бойові дії.
У Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Полтавській областях внутрішній обіг авто досить стабільний, із домінуванням «місцевих» угод, а частка прибулих і вибулих авто — ближча до національного середнього рівня.
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