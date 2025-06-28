Як в Україні мігрують вживані авто між регіонами — Finance.ua

Як в Україні мігрують вживані авто між регіонами Сьогодні 19:24 — Технології&Авто

Як в Україні мігрують вживані авто між регіонами



Близько 70% угод з продажу автомобілів відбуваються у межах одного регіону, тобто автівки залишаються в тій самій області. Ще 10% авто їдуть з регіону, у якому були зареєстровані, і 20% — прибувають з інших областей.

Інститут досліджень авторинку вперше проаналізував переміщення б/у авто не через митницю, а всередині країни — від області до області.

Як зауважують аналітики, міграція автомобілів відображає рівень попиту, насиченість автопарку, доступність сервісу та навіть соціально-економічну мобільність мешканців регіонів.

Як мігрують вживані автівки між регіонами

Рекордсменом за відтоком автівок на внутрішньому ринку є Київська область. Зокрема, 75% проданих тут машин їде в інші області.

Регіон відіграє роль логістичного або оптового хабу завдяки великій кількості дилерів і близькості до столиці.

Водночас найменшу міграційну активність демонструє Чернівецька область — понад 81% авто залишились у межах регіону.

Подібна ситуація спостерігається й у Тернопільській, Хмельницькій, Одеській та Закарпатській областях.

У Києві та Львові зазвичай спостерігається високий обіг транспорту. Ці міста демонструють помірну міграційну активність: у Києві залишаються 63% авто, у Львові — трохи більш як 63%.

Де фіксують найбільший приплив авто

Найбільше «прибулих» машин — у Херсонській та Донецькій областях. У Херсоні понад 40% авто — приїжджі.

Це пояснюється зміною структури населення, відкладеним попитом та потребою оновити автопарк, втрачений через бойові дії.

У Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Полтавській областях внутрішній обіг авто досить стабільний, із домінуванням «місцевих» угод, а частка прибулих і вибулих авто — ближча до національного середнього рівня.

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