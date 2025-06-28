Skoda випустила оригінальний електрифікований пікап преміумкласу (фото, відео) — Finance.ua
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Skoda випустила оригінальний електрифікований пікап преміумкласу (фото, відео)

Технології&Авто
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Skoda випустила оригінальний електрифікований пікап преміумкласу (фото, відео)
Skoda випустила оригінальний електрифікований пікап преміумкласу (фото, відео), Фото: Skoda
Skoda Superb 2025 отримала нестандартну модифікацію. Флагманську модель перетворили на оригінальний пікап. Його розробили студенти академії Skoda. Він стане сервісним авто на знаменитих велогонках Tour de France.
Подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.
Проєкт присвятили 130-річчю чеського автовиробника. За основу взяли дорогий преміальний варіант Skoda Superb Laurin&Klement. Пікап назвали L&K 130.
У Skoda Superb зрізали задню частину і створили невелику вантажну платформу. Вона оздоблена гофрованим металом, а її задній борт висувається подібно до шухляди.
Задні двері Skoda Superb стали зсувними. Крім того, в кузові та на даху встановили кріплення для перевезення велосипедів.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Також з’явилися особливі 19-дюймові диски та діодне підсвічування радіаторної решітки. Кузов і дорогий шкіряний інтер’єр отримали особливе забарвлення з логотипами 130 years («130 років»).
Фото: Skoda
Фото: Skoda
У салоні встановили додаткові дисплеї, щоб стежити за велогонками. Крім того, замість одного із задніх сидінь з’явився холодильник із напоями для учасників змагань.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Пікап Skoda L&K 130 є електрифікованим. Для доопрацювання обрали плагін-гібрид Superb з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором загальною потужністю 204 к. с. Він може проїхати 100 км на електротязі.
За матеріалами:
Фокус
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