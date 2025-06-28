Garmin готує глибшу інтеграцію з Apple Health для своїх смартгодинників — Finance.ua

Garmin готує глибшу інтеграцію з Apple Health для своїх смартгодинників
Компанія Garmin планує розширення взаємодії свого застосунку Garmin Connect з платформою Apple Health. Очікується, що протягом найближчих двох місяців такі смартгодинники, як Fenix 8 та Forerunner 570, зможуть не лише передавати дані в Apple Health, але й отримувати їх звідти.
Про це пише NotebookCheck посилаючись на The5krunner.
Це також означає, що дані з інших пристроїв — як-от Apple Watch або трекери сну сторонніх розробників — зможуть відображатися в Garmin Connect і на самих годинниках компанії.
Раніше користувачі Garmin могли лише експортувати обмежену кількість даних — зокрема кроки, частоту серцевих скорочень або тривалість тренувань.
Тепер же Garmin Connect зможе читати інформацію про сон, активність і здоров’я з Apple Health і використовувати її для розрахунку показників, таких як рівень стресу чи показник «Body Battery» на своїх пристроях.
Така двостороння синхронізація дозволить уникати прогалин у статистиці під час переходу між пристроями різних брендів.
Водночас повного відкриття екосистеми не планується — Garmin обмежуватиме, які типи даних можуть передаватися в обидва напрямки.
Наприклад, синхронізація розширених медичних показників, на кшталт даних ЕКГ, наразі не передбачена.
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