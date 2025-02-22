Garmin отримав безплатний застосунок для керування справами — Finance.ua

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Garmin отримав безплатний застосунок для керування справами

Технології&Авто
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Garmin отримав безплатний застосунок для керування справами
Garmin отримав безплатний застосунок для керування справами
У магазині Connect IQ з’явилась нова безплатна програма для пристроїв Garmin під назвою ComingUp, яка дозволяє керувати списком справ просто зі смартгодинника.

Які функції зʼявилися

Garmin ComingUp може підключатися до різних програм сторонніх розробників — Google Tasks, Todoist або Microsoft To Do lists — і синхронізує завдання в режимі реального часу.
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Можна налаштувати сповіщення, які надходитимуть на годинник, а також відредагувати списки завдань одразу із пристрою за допомогою клавіатури QWERTY в застосунку.
Garmin отримав безплатний застосунок для керування справами
Garmin отримав безплатний застосунок для керування справами
Важливо: ComingUp вимагатиме дозволу на роботу у фоновому режимі, а це, на думку Garmin, може вплинути на час автономної роботи смартгодинників.
Застосунок Garmin ComingUp сумісний із широким спектром смартгодинників бренду: зокрема й представленими днямиTactix8 і Descent G2, а також Fenix ​​8, Forerunner 255 і vivoactive 5 тощо (повний перелік доступний у магазині Connect IQ).
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Водночас кілька користувачів (через Notebookcheck) зазначили, що програма не працює на деяких нібито сумісних моделях, таких як Venu 3 і Forerunner 955 Solar.
Так само є скарги на неповноцінну синхронізацію, але, сподіваємось, з найближчим оновленням це виправлять.
За матеріалами:
ITC.ua
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