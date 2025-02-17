Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна — Finance.ua
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Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна

Фондовий ринок
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Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна
Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна
Компанія Casio підготувала до випуску свій новий годинник Mudmaster GG-B100X, оснащений карбоновим безелем, виготовленим з міцного і легкого загартованого вуглецевого волокна.
Пристрій отримає максимально можливу міцність завдяки використанню цього матеріалу.
Також зазначається, що годинник, ймовірно, збереже чотири ключові датчики: компас, альтиметр/барометр, термометр і крокомір, як і в попередній моделі.
Очікується, що Mudmaster GG-B100X може отримати функції сонячної зарядки, аналогічні преміум-моделі GWG-2000, покращений РК-екран з підвищеним контрастом або покриттям антивідблиску.
Mudmaster GG-B100X, мабуть, займе проміжне положення між бюджетною моделлю GG-1000 і преміальною GWG-2000, що робить його цікавим вибором для тих, хто шукає стильний і функціональний годинник.
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За матеріалами:
iLenta
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