Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна — Finance.ua

Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна

Компанія Casio підготувала до випуску свій новий годинник Mudmaster GG-B100X, оснащений карбоновим безелем, виготовленим з міцного і легкого загартованого вуглецевого волокна.

Пристрій отримає максимально можливу міцність завдяки використанню цього матеріалу.

Також зазначається, що годинник, ймовірно, збереже чотири ключові датчики: компас, альтиметр/барометр, термометр і крокомір, як і в попередній моделі.

Очікується, що Mudmaster GG-B100X може отримати функції сонячної зарядки, аналогічні преміум-моделі GWG-2000, покращений РК-екран з підвищеним контрастом або покриттям антивідблиску.

Mudmaster GG-B100X, мабуть, займе проміжне положення між бюджетною моделлю GG-1000 і преміальною GWG-2000, що робить його цікавим вибором для тих, хто шукає стильний і функціональний годинник.

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iLenta За матеріалами:

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