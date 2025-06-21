Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, відео) — Finance.ua
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Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, відео)

Технології&Авто
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Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, відео)
Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, відео)
Garmin офіційно представила Venu X1 — преміальний фітнес-годинник із квадратним AMOLED-дисплеєм та титановим корпусом, що напряму конкурує з Apple Watch Ultra 2.
Про це пише The Verge.
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Завдяки схожому дизайну, титановому корпусу та сапфіровому склу, Venu X1 виглядає як серйозний суперник у преміальному сегменті смартгодинників.

Які особливості Garmin Venu X1

Новинка є своєрідною квадратною адаптацією моделей Garmin Fenix 8 або Forerunner 970, але з меншим часом автономної роботи — близько двох днів з активним дисплеєм Always-on або до восьми днів у звичайному режимі.
Для порівняння, Fenix 8 з AMOLED-екраном працює до 7 днів в Always-on режимі.
Garmin показали сильного конкурента Apple Watch (фото, відео)
Попри підтримку основних функцій фітнес-відстеження — понад 100 профілів активності, датчик кисню в крові, вбудований мікрофон і динамік — Venu X1 не має деяких флагманських функцій, таких як ЕКГ або багатосмуговий GPS.
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Проте він дозволяє виконувати голосові команди напряму без підключення до смартфона: наприклад, можна сказати «почати бігову активність» або «встановити таймер на 5 хвилин».

Яка ціна Venu X1 та коли очікувати в продажі

Доступний у двох кольорах — чорному та темно-зеленому. Venu X1 надійде у продаж 18 червня за $799.
За матеріалами:
speka.media
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