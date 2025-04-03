Швейцарці створили найскладніший у світі наручний годинник (фото, відео) — Finance.ua
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Швейцарці створили найскладніший у світі наручний годинник (фото, відео)

Технології&Авто
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Швейцарці створили найскладніший у світі наручний годинник (фото, відео)
Швейцарці створили найскладніший у світі наручний годинник (фото, відео)
Ательє Les Cabinotiers, що належить швейцарській годинниковій мануфактурі Vacheron Constantin, представило годинник Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication, що став найскладнішим наручним годинником в історії. Він оснащений рекордним числом ускладнень — 41 та розроблений на честь 270-річчя компанії.
У годинниковому мистецтві під «ускладненням» розуміється будь-яка функція, яка виходить за межі стандартного відображення часу, наприклад, вічний календар або індикація фаз Місяця. Solaria Ultra Grand Complication включає такі функції, як григоріанський вічний календар, хронограф з роздільним секундоміром, хвилинний репетир з мелодією, що повторює бій дзвонів Вестмінстерського абатства, і п’ять рідкісних астрономічних ускладнень.
Компанія повідомляє, що на створення годинника пішло вісім років досліджень і розробок. Все було розроблено, спроєктовано та зібрано одним майстром, ім’я якого не розголошується. Годинник поки що існує в єдиному екземплярі. Ціна на нього не оголошена, але менш складні моделі раніше продавалися за $2 млн.

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Подібний годинник практично не має прикладного значення — всі його функції легко замінить смартфон з набором застосунків. Але це унікальний зразок людської майстерності, якій здатні гідно оцінити знавці. І, зрозуміло, це цінний предмет престижу.
Швейцарці створили найскладніший у світі наручний годинник (фото, відео)
Серед іншого годинник дозволяє відстежувати становище Сонця в реальному часі, відображати його висоту на небі, час кульмінації та кут відміни щодо екватора Землі. Дисплей, що обертається, із зображенням 13 сузір’їв зодіаку дозволяє дізнатися, коли ці зірки будуть видно з Землі.
Механізм годинника складається з 1521 компонента і укладений в корпус з 18-каратного білого золота діаметром 45 мм і товщиною 15 мм. Тільки складання механізму (двигуна годинника) зайняло майже рік.
Швейцарці створили найскладніший у світі наручний годинник (фото, відео)
Vacheron Constantin подала 13 патентних заявок, пов’язаних з новим годинником, сім з яких пов’язані з механізмом бою, який відбиває час за допомогою чотирьох молоточків та чотирьох гонгів у різних тонах.
У годиннику є турбійонний спусковий механізм (для компенсації помилок у хронометражі, викликаних ефектами гравітації, коли годинник знаходиться у певних положеннях на зап’ясті), 24-годинний другий часовий пояс та покажчики світового часу.
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