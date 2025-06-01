Casio представила нову модель преміум-годинника Oceanus Manta за $2700 — Finance.ua

Casio представила нову модель преміум-годинника Oceanus Manta за $2700
Компанія Casio анонсувала (через NotebookCheck) нову модель преміального годинника Oceanus Manta OCW-S6000PB-7A, яка надійде у продаж у червні 2025 року.
Особливості годинника
Новинка зберігає традиційний дизайн серії Manta, але отримала кілька важливих оновлень.
Корпус і браслет виготовлені з титану, що забезпечує легкість і міцність.
Головною особливістю моделі став безель із сапфірового скла, який має 24 грані зверху та 48 з боків.
Завдяки такій огранці годинник ефектно відбиває світло під різними кутами, створюючи мерехтливий ефект.
Циферблат виконаний у сріблясто-блакитних тонах із темно-синіми додатковими шкалами.
Годинник працює на технології Tough Solar, яка дозволяє йому заряджатись як від сонця, так і від ламп освітлення.
Також він підтримує радіокерування Multi-Band 6 та синхронізацію через Bluetooth за допомогою додатку Casio Watches.
Це дозволяє автоматично коригувати час, налаштовувати світовий час та знаходити телефон.
Водонепроникність моделі становить 10 бар, а додаткові шкали відображають день, дату та 24-годинне відстеження.
Завдяки платиновому напиленню на зовнішньому обідку безеля, годинник змінює спосіб відбиття світла залежно від умов освітлення.
Модель Oceanus Manta OCW-S6000PB-7A буде випущена обмеженим тиражем у 600 одиниць і має вартість 385 000 японських єн (близько $2700).
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