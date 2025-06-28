Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому

Технології&Авто
28
Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому
Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому
Перезавантаження вашого смартфонаприблизно раз на тиждень може бути корисним, аби «полегшити» його роботу, однак це не суворе правило. Все залежить від того, як інтенсивно ви користуєтесь пристроєм. Водночас занадто часте перезавантаження без потреби може бути незручним, оскільки багато застосунків втрачають тимчасові дані.
Чому й коли перезавантаження може піти на користь, розповідає Oboz.ua.

Очищення оперативної пам’яті (RAM)

Додатки, навіть після закриття, можуть залишати фонові процеси, які навантажують пам’ять. Перезавантаження повністю очищає RAM.

Покращення швидкодії

Телефон починає працювати швидше після перезавантаження, особливо якщо він довго не вимикався.

Вирішення дрібних збоїв і помилок

Якщо якісь програми зависають, не відкриваються або телефон поводиться нестабільно — перезавантаження часто допомагає.

Оновлення системних процесів

Деякі оновлення застосовуються лише після перезапуску системи.

Зменшення нагріву й енергоспоживання

Фонові процеси можуть сильно навантажувати процесор. Перезавантаження припиняє багато із них.
Коли пристрій обов’язково потрібно перезавантажувати:
  • після завантаження оновлень ОС або системних додатків;
  • якщо телефон став помітно повільнішим;
  • якщо з’являються помилки або глюки;
  • якщо не працює інтернет, Bluetooth, GPS тощо.
Замість перезавантаження можна спробувати вручну очистити кеш застосунків, припинити непотрібні фонові процеси й оновити ПЗ. Це частково замінить ефект перезавантаження, проте на це, очевидно, піде більше часу.
Багато сучасних смартфонів мають функцію автоматичного перезавантаження за розкладом. Її можна налаштувати на ніч раз на тиждень або два — це зробить процес непомітним.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems