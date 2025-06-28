Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому — Finance.ua

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і чому

Перезавантаження вашого смартфонаприблизно раз на тиждень може бути корисним, аби «полегшити» його роботу, однак це не суворе правило. Все залежить від того, як інтенсивно ви користуєтесь пристроєм. Водночас занадто часте перезавантаження без потреби може бути незручним, оскільки багато застосунків втрачають тимчасові дані.

Чому й коли перезавантаження може піти на користь, розповідає Oboz.ua.

Очищення оперативної пам’яті (RAM)

Додатки, навіть після закриття, можуть залишати фонові процеси, які навантажують пам’ять. Перезавантаження повністю очищає RAM.

Покращення швидкодії

Телефон починає працювати швидше після перезавантаження, особливо якщо він довго не вимикався.

Вирішення дрібних збоїв і помилок

Якщо якісь програми зависають, не відкриваються або телефон поводиться нестабільно — перезавантаження часто допомагає.

Оновлення системних процесів

Деякі оновлення застосовуються лише після перезапуску системи.

Зменшення нагріву й енергоспоживання

Фонові процеси можуть сильно навантажувати процесор. Перезавантаження припиняє багато із них.

Коли пристрій обов’язково потрібно перезавантажувати:

після завантаження оновлень ОС або системних додатків;

якщо телефон став помітно повільнішим;

якщо з’являються помилки або глюки;

якщо не працює інтернет, Bluetooth, GPS тощо.

Замість перезавантаження можна спробувати вручну очистити кеш застосунків, припинити непотрібні фонові процеси й оновити ПЗ. Це частково замінить ефект перезавантаження, проте на це, очевидно, піде більше часу.

Багато сучасних смартфонів мають функцію автоматичного перезавантаження за розкладом. Її можна налаштувати на ніч раз на тиждень або два — це зробить процес непомітним.

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