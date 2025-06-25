ТОП-10 гібридних кросоверів, які варто купити у 2025 (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 гібридних кросоверів, які варто купити у 2025 (інфографіка)
Продажі позашляховиків та гібридів стрімко зростають, що робить гібридні позашляховики одними з найбажаніших автомобілів.
Про це розповіли експерти whatcar.
Нині існує більше гібридних позашляховиків на вибір, ніж будь-коли раніше, починаючи від невеликих позашляховиків і закінчуючи розкішними моделями та семимісними автомобілями.
Результатом усіх цих випробувань став список, де представлено 10 найкращих гібридних позашляховиків, які ви можете придбати, розглядаючи як ті, що використовують звичайний гібридний двигун, так і гібриди з підзарядкою від мережі.
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