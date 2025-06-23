ТОП-5 доступних брендів авто, які рідко потребують ремонту — Finance.ua

ТОП-5 доступних брендів авто, які рідко потребують ремонту Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-5 доступних брендів авто, які рідко потребують ремонту

Правильне обслуговування автомобіля може значно подовжити термін його служби, але є доступні автомобілі, які не потребують стільки часу в автомайстерні.

Експерти назвали 5 марок автомобілів, які рідко потребують ремонту.

Про це йдеться в рейтингз Consumer Reports., пише gobankingrates

Тесла

Вартість 1−5 років: 580 доларів США

Вартість 6−10 років: $3,455

Загальна вартість за 10 років: 4035 доларів США

Єдиним електромобілем, який потрапив до списку, є Telsa, яка посідає перше місце за найдешевшим ремонтом. Бренд відомий своїми розкішними функціями, приємним керуванням та позитивним впливом на навколишнє середовище.

Ціна Model Y Long Range RWD починається від 31 490 доларів.

Б’юїк

Вартість 1−5 років: 900 доларів США

Вартість 6−10 років: 4000 доларів США

Загальна вартість за 10 років: 4900 доларів США

У Buick є багато чого, що подобається. Загалом, бренд має спортивно-шикарний дизайн, оснащений найновішими технологічними функціями та економічний. Крім того, вони мають чудову ціну.

Buick Envista 2025 року починається від 22 900 доларів.

Тойота

Вартість 1−5 років: $1,125

Вартість 6−10 років: $3,775

Загальна вартість за 10 років: 4900 доларів США

Автомобілі Toyota створені для довговічності та давно відомі своєю надійністю. Але вони також недорогі в обслуговуванні, за даними CR, і доступні за бюджетом.

Початкова ціна шалено популярної Camry становить 22 050 доларів США, доступна також гібридна опція.

Лінкольн

Вартість 1−5 років: $940

Вартість 6−10 років: $4100

Загальна вартість за 10 років: 5040 доларів США

Відомий своїм стильним стилем, комфортом, передовими технологічними функціями та вишуканістю, Lincoln є надійним брендом класу люкс.

За даними Kelly Blue Book, початкова ціна на Lincoln Corsair 2024 року випуску становить 38 730 доларів.

Форд

Вартість 1−5 років: 1100 доларів США

Вартість 6−10 років: $4300

Загальна вартість за 10 років: 5400 доларів США

Окрім доступності, чудової ціни та надійності, Ford був культовим американським символом протягом десятиліть. Завдяки своєму культурному впливу та постійним інноваціям, Ford залишається провідним брендом для споживачів.

Модель Ford F-150 XL 2024 року випуску починається від 36 965 доларів.

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