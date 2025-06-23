ТОП-5 доступних брендів авто, які рідко потребують ремонту — Finance.ua

ТОП-5 доступних брендів авто, які рідко потребують ремонту
Правильне обслуговування автомобіля може значно подовжити термін його служби, але є доступні автомобілі, які не потребують стільки часу в автомайстерні.
Експерти назвали 5 марок автомобілів, які рідко потребують ремонту.
Про це йдеться в рейтингз Consumer Reports., пише gobankingrates.
Тесла
- Вартість 1−5 років: 580 доларів США
- Вартість 6−10 років: $3,455
- Загальна вартість за 10 років: 4035 доларів США
Єдиним електромобілем, який потрапив до списку, є Telsa, яка посідає перше місце за найдешевшим ремонтом. Бренд відомий своїми розкішними функціями, приємним керуванням та позитивним впливом на навколишнє середовище.
Ціна Model Y Long Range RWD починається від 31 490 доларів.
Б’юїк
- Вартість 1−5 років: 900 доларів США
- Вартість 6−10 років: 4000 доларів США
- Загальна вартість за 10 років: 4900 доларів США
У Buick є багато чого, що подобається. Загалом, бренд має спортивно-шикарний дизайн, оснащений найновішими технологічними функціями та економічний. Крім того, вони мають чудову ціну.
Buick Envista 2025 року починається від 22 900 доларів.
Тойота
- Вартість 1−5 років: $1,125
- Вартість 6−10 років: $3,775
- Загальна вартість за 10 років: 4900 доларів США
Автомобілі Toyota створені для довговічності та давно відомі своєю надійністю. Але вони також недорогі в обслуговуванні, за даними CR, і доступні за бюджетом.
Початкова ціна шалено популярної Camry становить 22 050 доларів США, доступна також гібридна опція.
Лінкольн
- Вартість 1−5 років: $940
- Вартість 6−10 років: $4100
- Загальна вартість за 10 років: 5040 доларів США
Відомий своїм стильним стилем, комфортом, передовими технологічними функціями та вишуканістю, Lincoln є надійним брендом класу люкс.
За даними Kelly Blue Book, початкова ціна на Lincoln Corsair 2024 року випуску становить 38 730 доларів.
Форд
- Вартість 1−5 років: 1100 доларів США
- Вартість 6−10 років: $4300
- Загальна вартість за 10 років: 5400 доларів США
Окрім доступності, чудової ціни та надійності, Ford був культовим американським символом протягом десятиліть. Завдяки своєму культурному впливу та постійним інноваціям, Ford залишається провідним брендом для споживачів.
Модель Ford F-150 XL 2024 року випуску починається від 36 965 доларів.
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