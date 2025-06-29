В Україну прибув кросовер Volkswagen Tayron: розкриті ціни та характеристики новинки (фото) — Finance.ua

В Україну прибув кросовер Volkswagen Tayron: розкриті ціни та характеристики новинки (фото) 29.06.2025, 00:09 — Технології&Авто

В Україну прибув кросовер Volkswagen Tayron: розкриті ціни та характеристики новинки (фото)

В Україні стартували продажі нового кросовера Volkswagen Tayron. Автомобіль доступний з двома моторами та пропонує на вибір кілька комплектацій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Новинка прийшла на заміну кросоверу Tiguan Allspace. Автомобіль доступний із салоном на п’ять, чи сім місць. До списку оснащення увійшли адаптивний круїз-контроль, обігрів всіх сидінь, аудіосистема Harman Kardon, матричні фари IQ. Light тощо.

Кросовер отримав нові сидіння ergoActive Plus з пневматичним регулюванням попереку в чотирьох напрямках і пневматичною 10-камерною функцією масажу ідеально відповідають високоякісному характеру та інтерʼєру Tayron.

Двигуни новинки

На старті продажів на нашому ринку Tayron запропонують із двома силовими установками на вибір.

У гаму увійдуть два дизельних двигуни 2.0 TDI, які пропонуються потужністю від 150 до 193 к.с. та передньо- й повноприводному виконанні. Бензиновий двигун 2.0 TSI (EA888 evo4) потужністю в 265 к.с. доступний виключно у поєднанні з системою повного приводу 4MOTION.

Коробка передач у всіх Tayron — семиступінчастий «робот» DSG. Ціни на новинку стартують з позначки у 2 099 008 гривень.

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