Як українцям, які працювали в країнах СНД, обчислюватимуть трудовий стаж — пояснення Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Як українцям, які працювали в країнах СНД, обчислюватимуть трудовий стаж — пояснення

Після денонсації угод щодо пенсійного забезпечення з державами — учасницями Співдружності Незалежних Держав, зокрема рф, питання пропорційного обчислення страхового стажу буде врегульовано.

Про це йдеться у відповіді Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України на запит Укрінформу

«Мінсоцполітики розроблено проєкт закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України“. Зокрема, проєктом закону планується врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами — учасницями Співдружності Незалежних Держав», — йдеться у повідомленні.

Зазначений законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України 3 липня 2023 року, реєстр № 9453.

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Кабінет Міністрів 24 червня ухвалив постанову № 639 «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом російської федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і росії, які працюють за межами кордонів своїх країн». Зазначена Угода серед іншого регулювала питання взаємного зарахування трудового стажу, набутого у зв’язку з трудовою діяльністю на територіях обох сторін.

Відповідно до статті 13 Угоди, після письмового повідомлення однієї із сторін про її припинення Угода діятиме ще не менше як шість місяців.

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Станом на сьогодні Угода між Урядом України і Урядом російської федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і росії, які працюють за межами кордонів своїх країн, є чинною.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо припинення дії Угоди між Україною та білоруссю про трудову діяльність та соціальний захист працюючих за межами своїх країн громадян.

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