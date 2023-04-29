Який має бути мінімальний пенсійний внесок для зарахування повного місяця стажу — Finance.ua

Який має бути мінімальний пенсійний внесок для зарахування повного місяця стажу Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Українці мають змогу збільшити страховий стаж чи розмір майбутньої пенсії за допомогою добровільних пенсійних внесків. Зробити їх можна дистанційно на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Як нагадують у ПФУ, людина може самостійно визначати розмір таких внесків. Проте для зарахування повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Ця сума становить 22% від мінімальної зарплати, тобто наразі — 1474 грн.

Довідка Finance.ua

Нагадаємо, робити добровільні пенсійні внески можна з 16 років, але за наявності хоча б одного офіційного місця працевлаштування. Покрокову інструкцію можна знайти за посиланням.

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