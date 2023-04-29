Який має бути мінімальний пенсійний внесок для зарахування повного місяця стажу — Finance.ua

Який має бути мінімальний пенсійний внесок для зарахування повного місяця стажу
Українці мають змогу збільшити страховий стаж чи розмір майбутньої пенсії за допомогою добровільних пенсійних внесків. Зробити їх можна дистанційно на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Як нагадують у ПФУ, людина може самостійно визначати розмір таких внесків. Проте для зарахування повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Ця сума становить 22% від мінімальної зарплати, тобто наразі — 1474 грн.
Довідка Finance.ua
- Нагадаємо, робити добровільні пенсійні внески можна з 16 років, але за наявності хоча б одного офіційного місця працевлаштування. Покрокову інструкцію можна знайти за посиланням.
Мінімальна зарплата та пенсія у 2023 році: що з ними буде
Поділитися новиною