У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися — Finance.ua

У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися Сьогодні 06:26 — Особисті фінанси

У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися

При втраті роботи страховий стаж не зупиняється лише в одному разі — за наявності офіційного статусу безробітного в центрі зайнятості й отриманні у зв’язку з цим грошової допомоги. Це може бути допомога по безробіттю (крім одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) або матеріальна допомога під час професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (з 1 січня 2004 року), відповідно до якого до страхового стажу враховуються місяці, в яких сплачено страхові внески. Як нагадують у Пенсійному фонді, це передбачено Законом України від№ 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (з 1 січня 2004 року), відповідно до якого до страхового стажу враховуються місяці, в яких сплачено страхові внески.

При цьому для обчислення пенсії за час перебування на обліку в центрі зайнятості враховують заробіток у розмірі мінімальної зарплати.

Довідка Finance.ua:

на засіданні комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у квітні повідомили, що в Україні суттєво знизився середній вік виходу на пенсію. За їх інформацією зараз він складає 53,8 років. Це пояснили збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію (одержувачі пенсії у разі втрати годувальника, одержувачі пенсій по інвалідності, учасники бойових дій та ін.);

українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів;

до сезонної належить робота в сільському господарстві, садівництві, виноградарстві, а також у санаторно-курортних закладах, туристичній сфері. Оскільки сезонна робота триває менше року, то є особливості з зарахуванням цього періоду у стаж для призначення пенсії.

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