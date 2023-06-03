У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися

Особисті фінанси
17
У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися
У разі втрати роботи страховий стаж може не призупинятися
При втраті роботи страховий стаж не зупиняється лише в одному разі — за наявності офіційного статусу безробітного в центрі зайнятості й отриманні у зв’язку з цим грошової допомоги. Це може бути допомога по безробіттю (крім одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) або матеріальна допомога під час професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Як нагадують у Пенсійному фонді, це передбачено Законом України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (з 1 січня 2004 року), відповідно до якого до страхового стажу враховуються місяці, в яких сплачено страхові внески.

Читайте також: Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість

При цьому для обчислення пенсії за час перебування на обліку в центрі зайнятості враховують заробіток у розмірі мінімальної зарплати.

Довідка Finance.ua:

  • на засіданні комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у квітні повідомили, що в Україні суттєво знизився середній вік виходу на пенсію. За їх інформацією зараз він складає 53,8 років. Це пояснили збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію (одержувачі пенсії у разі втрати годувальника, одержувачі пенсій по інвалідності, учасники бойових дій та ін.);
  • українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів;
  • до сезонної належить робота в сільському господарстві, садівництві, виноградарстві, а також у санаторно-курортних закладах, туристичній сфері. Оскільки сезонна робота триває менше року, то є особливості з зарахуванням цього періоду у стаж для призначення пенсії.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
Соціальна інформаційна платформа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.