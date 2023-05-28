Середній вік виходу на пенсію: експерт пояснив, чи справді він суттєво знизився — Finance.ua

Середній вік виходу на пенсію: експерт пояснив, чи справді він суттєво знизився Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Середній вік виходу на пенсію: експерт пояснив, чи справді він суттєво знизився

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у квітні повідомили, що в Україні суттєво знизився середній вік виходу на пенсію. За їх інформацією зараз він складає 53,8 років. Це пояснили збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію (одержувачі пенсії у разі втрати годувальника, одержувачі пенсій по інвалідності, учасники бойових дій та ін.).

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, чи це дійсно так, пише «Соціальна інформаційна платформа».

Він зазначив, що на засіданні була наведена статистика тільки за 2021 рік.

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«Можна припустити, що при підрахунку брали всіх пенсіонерів, які обліковуються в Пенсійному фонді, незалежно від дати призначення пенсії. І це істотно спотворює дані. А от якби провели, наприклад, порівняльний аналіз тих, хто вийшов на пенсію у 2012 році та тих, хто пішов на пенсію у 2022 році, тоді б ми дійсно побачили певну тенденцію. Цілком очевидно, що десять років тому люди виходили на пенсію значно раніше, ніж сьогодні», — зазначив він.

Експерт проаналізував окремі категорії пенсіонерів, щоб визначити, як змінився пенсійний вік

Пенсії за віком

Впродовж 2011−2021 років жінкам підвищили пенсійний вік на п’ять років. Тепер і жінки, і чоловіки мають виходити на пенсію за віком при досягненні 60 років. Тобто тут було безумовне зростання віку. Також щороку збільшуються вимоги до кількості стажу, через що люди виходять на пенсію в 63 або навіть в 65 років.

Особи, які працювали в шкідливих умовах, досі мають право дострокового виходу на пенсію і отримують пенсію за віком на пільгових умовах. Але й тут у жінок пенсійний вік зріс. Раніше жінки, які працювали за так званим списком № 1, мали виходити на пенсію в 45 років, а за списком № 2 — в 50 років. Зараз такі пенсії призначаються в 50 і 55 років відповідно, як і чоловікам. Також для призначення такого виду пенсії з 2015 року треба мати на п’ять років більше загального стажу, ніж раніше.

Пенсії по інвалідності

Вік встановлення інвалідності абсолютно непередбачуваний. Водночас очевидно, що за останній рік в Україні значно побільшало осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут, безперечно, навантаження на систему соціального захисту значно зростає.

Пенсії з втрати годувальника

Цю категорію дивно брати до уваги, коли визначається середній вік призначення пенсії. Вона може бути призначена і дитині, і особі пенсійного віку.

Пенсії за вислугу років

Раніше на пенсію за вислугу років люди виходили за наявності певної кількості стажу. Проте у 2015 році законодавство змінилося. По-перше, підвищили кількість років вислуги, необхідної для виходу на пенсію. По-друге, постановили, що така пенсія не може призначатися раніше, ніж в 55 років. А після 2017 року ще низка людей втратила право на достроковий вихід на пенсію. Тобто й у цьому разі про зниження віку виходу на пенсію не йдеться.

Судді

Судді мають право піти у відставку за умови, що вони пропрацювали на посаді не менше ніж 20 років. Після відставки суддям призначається щомісячне довічне грошове утримання. За таких обставин суддя дійсно може вважатися пенсіонером раніше, ніж досягне 60 років. Проте треба враховувати, що суддів, які отримують довічне грошове утримання в Україні, лише близько 3,5 тисяч. Якщо врахувати, що в Україні загалом 10,7 мільйона пенсіонерів, то така кількість суддів на загальну статистику пенсійного віку впливає зовсім не суттєво.

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Як підсумував експерт, проаналізувавши всі пункти, стає зрозуміло, що до кожного є певні питання й сумніви. За таких обставин твердження, що «середній вік виходу на пенсію в Україні стрімко зменшується» є недоречним.

«Як наголосили на засіданні, така тенденція посилює навантаження на солідарну систему, що наразі є збитковою й фінансується державою. У зв’язку з цим законодавство потребує змін, зокрема йдеться про пенсійну реформу й запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак ця тенденція зберігається не завдяки, а всупереч. Так, ще доволі багато категорій громадян зберігають право на дострокову пенсію. Але їх стає все менше. І взагалі кількість пенсіонерів останніми роками суттєво зменшувалася», — підкреслив він.

При цьому експерт зазначив, що реформи в будь-якому разі потрібні.

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