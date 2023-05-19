На кого розрахована нова програма добровільних пенсійних внесків — Finance.ua
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На кого розрахована нова програма добровільних пенсійних внесків

Особисті фінанси
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На кого розрахована нова програма добровільних пенсійних внесків
На кого розрахована нова програма добровільних пенсійних внесків
Добровільна участь громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні розрахована насамперед на тих українців, які в період війни втратили офіційний заробіток (частково чи повністю), однак мають фінансові можливості сплачувати внески добровільно.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
«Також це хороша можливість для тих, хто не працює, сплативши внески — придбати страховий стаж та в окремих випадках — право на пенсію, а для тих, хто працює, збільшити заробітну плату, яка в майбутньому враховуватиметься при обчисленні пенсії, додатково сплативши внески до вже сплачених на його користь роботодавцем», — йдеться у повідомленні.

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Сплачувати внески можна не лише за себе, а й на користь іншої людини, нагадують у Фонді.
Наголошується, що основними умовами добровільної участі є: наявність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про особу, на користь якої надходить внесок, та те, що вона не є пенсіонером.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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