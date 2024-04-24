Як Україна торгувала з Іраном останні десять років — Finance.ua

Як Україна торгувала з Іраном останні десять років Сьогодні 07:41 — Казна та Політика

Україна так і не розірвала дипломатичні відносини з Іраном, незважаючи на підтримку режимом російської агресії, проте минулого року запровадила санкції на 50 років. Вони передбачають обмеження торгівлі з країною та здійснення інвестицій, зупинку транзиту ресурсів, блокування капіталів резидентів Ірану в Україні, заборону польотів та перевезень по території України.

Про це пише портал «Слово і діло».

У структурі зовнішньої торгівлі України з Іраном переважає експорт.

Читайте також Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль

У 2014 році товарообіг між Україною та Іраном становив 0,756 млрд доларів (-13,8% порівняно з роком раніше). Експорт становив 0,703 млрд (-11,4%), а імпорт — лише 0,053 млрд (-36,7%).

У 2015 році обсяг торгівлі скоротився на 25,4% - до 0,564 млрд доларів. Експорт становив 0,534 млрд (-24,1%), імпорт — 0,031 (-42,4%).

В 2016-му обсяг торгівлі України з Іраном зріс на третину — до 0,745 млрд доларів — але далі знову почав зменшуватися: 2017 рік — 0,623 млрд доларів (-16,4%), 2018 рік — 0,487 млрд (-21,8%), 2019 рік — 0,264 млрд (-45,8%).

Читайте також США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти ракети

У 2020 році, тобто вже після катастрофи МАУ в Тегерані, що сталася в січні, товарообіг між країнами збільшився на 16,5% - до 0,307 млрд доларів: експорт — 0,259 млрд (+20,5%), імпорт — 0,048 млрд (-1,5%). В 2021 році товарообіг зріс ще на 135,7% - до 0,724 млрд доларів: експорт — 0,625 млрд (+141,4%), імпорт — 0,099 млрд (+105%).

У перший рік повномасштабної війни торгівля України з Іраном скоротилася на 63,2% - до 0,267 млрд доларів. За сім місяців 2023 року обсяг торгівлі становив лише 0,017 млрд доларів.

Інфографіка: «Слово і діло»

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.