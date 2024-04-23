Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль — Finance.ua
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Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль

Світ
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Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль
Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль
Європейський Союз досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавній обстріл Ізраїлю, щоб послабити виробництво ракет і безпілотників.
Про це повідомляє Euronews.
Санкції спрямовані на обмеження експорту вироблених в ЄС компонентів, які використовуються у виробництві безпілотників і балістичних ракет.
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Раніше блок створив спеціальний режим для боротьби з безпілотниками іранського виробництва БПЛА «Shahed 238», які країна використовує для підтримки вторгнення росії в Україну. Схема включила в чорний список людей і організації, залучені до іранської оборонної промисловості.
Але після атаки Тегерана на Ізраїль ЄС почав працювати над розширеним пакетом санкцій, щоб охопити виробництво ракет і розширити каталог заборонених компонентів, пов’язаних із безпілотниками.
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Це розширення було схвалено 22 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі та набуде чинності найближчими днями, коли політичний консенсус буде втілено в правові акти та офіційно затверджено.
«Ми досягли політичної угоди», — оголосив високий представник Жозеп Боррель, зазначивши, що «потенційна передача» ракетних технологій від Ірану росії ще не відбулася.
За матеріалами:
Espreso.tv
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