Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло — Finance.ua
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Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло

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Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло
Як укласти новий договір про газопостачання, якщо змінили житло
Українці, які придбали нове житло, повинні укласти договір про газопостачання за цією адресою із зазначенням нового власника.
Про це нагадує «Нафтогаз» у Facebook.

Як укласти новий договір про газопостачання

Спочатку знайдіть ваш ЕІС-код (починається з 56ХМ…). Він міститься в рахунках за спожитий газ або за розподіл газу.
Зберіть необхідний пакет документів:
  • ІПН (РНОКПП);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує право власності на житло;
  • заява-приєднання (шаблон заяви);
  • згода співвласника (якщо житло перебуває у власності 2-ох чи більше власників).
Далі передайте зібраний пакет документів одним із зручних для вас способів:
  • надішліть фото документів на електронну пошту client@gas.ua;
  • відправте копії документів на поштову адресу: м. Кропивницький, індекс 25 009, вул. Соборна, 1А, «ТОВ «ГК «Нафтогаз України»;
  • зверніться з оригіналами документів, окрім заяви-приєднання до найближчого відділення банка-партнера ПУМБ.
Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.
Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» розповіли, як заощаджувати на теплі до 20%.

Довідка Finance.ua:

  • іноді при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунка, помиляються у цифрах або вносять чужий рахунок. Як можна виправити таку ситуацію — розповіли в Нафтогазі;
  • платіжки за газ приходитимуть, навіть якщо в будинку ніхто не живе, тож важливо передавати показники щомісяця. Абоненти, які перебувають за кордоном, можуть передати показання, використовуючи міжнародний номер, або це може зробити родич або квартирант.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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