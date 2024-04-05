Як у Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання — Finance.ua
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Як у Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання

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Уряд Швейцарії пропонує надати українським біженцям можливість замінити статус захисту S на звичайний дозвіл на проживання. Умовою має бути наявність роботи.
Це б сприяло більшому працевлаштуванню українців, повідомляє swissinfo.ch.
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Федеральна рада Швейцарії пропонує мотивувати українців активніше працевлаштовуватися. Міністр юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс сказав, що українські біженці, які вже мають роботу у цій країні, повинні мати можливість замінити дозвіл на проживання категорії S на стандартний дозвіл на проживання, швидше за все категорії В.
Зараз у Швейцарії працюють 23% втікачів від війни, що набагато нижче за показники в інших європейських країнах. Наприклад, у Нідерландах та Норвегії рівень зайнятості серед працездатних українців вже перевищує 50%.
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Пропозиція надавати дозвіл на проживання українським біженцям має на меті також дати швейцарським роботодавцям гарантії, що працівники з України матимуть більш стійкий міграційний статус і зможуть залишатися у країні на довший час. Дозвіл на проживання категорії B видається за умови трудової угоди та щороку продовжується, якщо людина має роботу.
Міністр юстиції пропонує, щоб компанії наймали українців, які після цього отримають право змінити дозвіл на проживання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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