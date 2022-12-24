Як стягнути аліменти з боржника — Finance.ua

Як стягнути аліменти з боржника Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Як стягнути аліменти з боржника

У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції пояснили , яким є порядок стягнення аліментів з боржника.

Чинним законодавством України визначено, що виконання судових рішень про стягнення аліментів здійснюють державні та приватні виконавці у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням Сімейного кодексу України, інших нормативно-правових актів, які регулюють відповідні правові відносини.

Виконавець повинен стягувати з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України, який на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

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Якщо боржник отримує дохід, виконання рішень здійснюється шляхом утримання аліментних сум із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника на підставі постанови виконавця.

Змінами, прийнятими Законом України «Про внесення зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», який набрав чинності 26 березня 2022 року, передбачено, що за рішеннями про стягнення аліментів підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача — на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

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Законодавець визначив систему заходів та тимчасових обмежень до боржника у разі невиконання рішень про стягнення аліментів. Так, у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, виконавець вчиняє такі дії:

1) виносить повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;

2) здійснює заходи щодо звернення стягнення на майно боржника;

3) надсилає стягувачу письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

У разі якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 місяці — якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, тяжкохворої дитини), державний виконавець виносить вмотивовані постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві:

виїзду за межі України;

керування транспортними засобами;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

полювання.

Але тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України зупиняється дія постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

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У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його для розгляду до відповідного суду.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 1 рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі (20 % суми заборгованості зі сплати аліментів); у разі заборгованості за 2 роки (30 % від суми заборгованості зі сплати аліментів), за 3 роки (50 % від суми заборгованості зі сплати аліментів).

У подальшому постанова про накладення штрафу у розмірі 20% виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

Суми штрафів стягуються виконавцем з боржника після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі та перераховуються стягувачу.

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