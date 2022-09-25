Як отримати інформацію про розмір заборгованості зі сплати аліментів — Finance.ua
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Як отримати інформацію про розмір заборгованості зі сплати аліментів

Особисті фінанси
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Як отримати інформацію про розмір заборгованості зі сплати аліментів
Як отримати інформацію про розмір заборгованості зі сплати аліментів
Відповідно до статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції — м. Львів.
Виконавець зобов’язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику у разі:
  • надходження виконавчого документа на виконання від стягувача;
  • подання заяви стягувачем або боржником;
  • надіслання постанови на підприємство, в установу, організацію, до фізичної особи — підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи;
  • надіслання виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;
  • закінчення виконавчого провадження.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем на вимогу стягувача протягом трьох робочих днів у випадках, встановлених законом.
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Для видачі довідки виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Якщо сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання є меншим, ніж сума відповідних платежів за три місяці, орган державної виконавчої служби, приватний виконавець письмово повідомляє стягувача про відмову у видачі довідки та надає йому розрахунок заборгованості.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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