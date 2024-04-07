Як створити міцний пароль, щоб вберегти фінансові дані в інтернеті — Finance.ua

Як створити міцний пароль, щоб вберегти фінансові дані в інтернеті Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Як створити міцний пароль, щоб вберегти фінансові дані в інтернеті

Безпека ваших фінансових даних в Інтернеті починається зі створення безпечного пароля. Він необхідний, щоб захистити облікові записи від шахраїв.

Про це пише Фінкульт.

Як створити надійний пароль

Надійний пароль — це пароль, який складається з щонайменше 12 символів. Це комбінація букв у верхньому регістрі, букв нижнього регістра, чисел і символів.

Для створення паролю не варто використовувати:

ваше ім'я та прізвище;

назву організації, у якій ви працюєте;

дату народження.

Зазначається, що новий пароль повинен значно відрізнятися від попередніх.

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Що не варто робити після створення нового паролю

1. Нікому не передавайте інформацію про пароль

Навіть членам сім'ї або родичам.

2. Увімкніть багатофакторну автентифікацію

Ця технічна можливість додає ще один рівень безпеки на випадок, якщо хтось викраде ваш пароль.

3. Ніколи не надсилайте пароль електронною поштою, у повідомленні в соціальній мережі або за допомогою інших засобів зв’язку, які не гарантують надійного захисту.

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4. Використовуйте унікальний пароль для кожного веб-сайту.

Якщо зловмисники вкрадуть інформацію облікового запису одного сайту, вони намагатимуться використовувати ці облікові дані на інших веб-сайтах.

Шахраї сподіваються, що ви використовували такий саме пароль на сайтах банківських послуг, соціальних мереж або Інтернет-магазинів.

5. Негайно змініть паролі в облікових записах, якщо ви підозрюєте шахрайські дії.

Створення безпечного пароля є важливим завданням для забезпечення захисту особистої інформації, тому варто пам’ятати про необхідність періодичної зміни паролів та використання двоетапної автентифікації.

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