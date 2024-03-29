Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство

Фондовий ринок
23
Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство
Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство, Фото: Vox
Сема Бенкмана-Фріда було засуджено суддею до 25 років тюремного увʼязнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів заснованої ним нині збанкрутілої криптовалютної біржі FTX.
Про це пише Reuters.
Окружний суддя США Льюїс Каплан ухвалив вирок на слуханнях у суді Манхеттена, відхиливши твердження Бенкмана-Фріда про те, що клієнти FTX насправді не втратили гроші, і звинувативши його в брехні під час свідчень на суді.
Читайте також
2 листопада присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним за семи пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, які виникли внаслідок краху FTX у 2022 році. Прокуратура назвала це одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.
Суддя додав, що, за його розрахунками, «сума збитків легко перевищує $550 млн». Він сказав, що погоджується з тим, що інвестори FTX втратили $1,7 млрд, кредитори втратили $1 млрд, а клієнти — $8 млрд. Він також дійшов висновку, що Бенкман-Фрід намагався вплинути на свідка напередодні суду і що він тричі давав неправдиві свідчення на суді.
Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час своїх свідчень на суді, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів від FTX.
Читайте також
Федеральні прокурори домагалися увʼязнення терміном від 40 до 50 років. Адвокат Бенкман-Фріда Марк Мукасей стверджував, що покарання у вигляді позбавлення волі менше 5,5 років було б доречним.
Бенкман-Фрід на свій захист показав, що він припустився таких помилок, як відсутність команди з управління ризиками, але заперечував, що мав намір когось обдурити або вкрасти гроші клієнтів.
Нагадаємо, криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у $32 млрд.
Читайте також
FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі.

Акції найперспективніших компаній на старті 2024 року 🔍

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.