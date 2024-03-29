Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство — Finance.ua

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство, Фото: Vox

Сема Бенкмана-Фріда було засуджено суддею до 25 років тюремного увʼязнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів заснованої ним нині збанкрутілої криптовалютної біржі FTX.

Про це пише Reuters.

Окружний суддя США Льюїс Каплан ухвалив вирок на слуханнях у суді Манхеттена, відхиливши твердження Бенкмана-Фріда про те, що клієнти FTX насправді не втратили гроші, і звинувативши його в брехні під час свідчень на суді.

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2 листопада присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним за семи пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, які виникли внаслідок краху FTX у 2022 році. Прокуратура назвала це одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.

Суддя додав, що, за його розрахунками, «сума збитків легко перевищує $550 млн». Він сказав, що погоджується з тим, що інвестори FTX втратили $1,7 млрд, кредитори втратили $1 млрд, а клієнти — $8 млрд. Він також дійшов висновку, що Бенкман-Фрід намагався вплинути на свідка напередодні суду і що він тричі давав неправдиві свідчення на суді.

Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час своїх свідчень на суді, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів від FTX.

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Федеральні прокурори домагалися увʼязнення терміном від 40 до 50 років. Адвокат Бенкман-Фріда Марк Мукасей стверджував, що покарання у вигляді позбавлення волі менше 5,5 років було б доречним.

Бенкман-Фрід на свій захист показав, що він припустився таких помилок, як відсутність команди з управління ризиками, але заперечував, що мав намір когось обдурити або вкрасти гроші клієнтів.

Нагадаємо, криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у $32 млрд.

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FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі.

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