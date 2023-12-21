Банкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годину — Finance.ua

Банкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годину Сьогодні 04:11 — Криптовалюта

Банкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годину

Збанкрутіла криптобіржа FTX щодня виплачує близько $1,3 млн у вигляді комісії за банкрутство. Біржі пред’явлено рахунок щонайменше на $118 млн, пише Business Insider.

Це свідчить про величезні витрати за банкрутство FTX минулого року.

Біржі були пред’явлені рахунки юристами та консультантами з банкрутства на суму не менше $118,1 млн за квартал, що закінчився 31 жовтня, що означає, що за 92 дні FTX виплатить $1,3 млн на день, або $53 тис. на годину, у вигляді витрат за банкрутство.

Нагадаємо, що FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід залишив посаду гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня перерахувала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належала засновнику біржі.

13 грудня минулого року Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що Бенкман-Фрід обдурив інвесторів більш ніж на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.