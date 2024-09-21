Як стати водієм вантажівки: покрокова інструкція для отримання прав категорії C та C1 — Finance.ua

Як стати водієм вантажівки: покрокова інструкція для отримання прав категорії C та C1 Сьогодні 18:20 — Особисті фінанси

Як стати водієм вантажівки: покрокова інструкція для отримання прав категорії C та C1, Фото: freepik

В Україні зростає попит на водіїв вантажівок. Все більше громадян, які прагнуть отримати водійські права, обирають категорії С та С1.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Право на керування вантажівками надається громадянам віком від 18 років. Категорія С призначена для водіння транспортними засобами від 7,5 тонни та вище, а С1 — масою від 3,5 до 7,5 тонн.

Як відкрити категорії С, С1

При першому отриманні водійського посвідчення на категорії С або С1 необхідно спочатку самостійно або в навчальному закладі підготуватись до теоретичного іспиту та скласти його в сервісному центрі МВС.

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Після цього слід пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в одному з наших підрозділів.

Теоретичні знання ПДР та навички керування перевіряються за вищою категорією — С.

Якщо кандидат у водії хоче одночасно відкрити 3 категорії — В, С і С1, теоретичні та практичні іспити складаються за двома категоріями — В і С.

Як відкрити категорії С, С1 за наявності В

Якщо особа планує відкрити категорії С, С1 за наявності 3-річного стажу водіння на категорії В, теоретичні іспити не складаються.

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Це спрощення процедури діє на період воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня № 360. Необхідно пройти практичну перепідготовку в автошколі та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Підготовка документів

Для складання іспитів у сервісний центр МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації, або ID-картка (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або довідка ВПО;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС — 250 грн, а практичного — 420 грн.

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