Безаварійний стаж водіння в Україні: як отримати довідку — Finance.ua

Безаварійний стаж водіння в Україні: як отримати довідку Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

Безаварійний стаж водіння в Україні: як отримати довідку

Довідка про безаварійне водіння може відігравати важливу роль під час оформлення автострахування, особливо якщо ви плануєте застрахувати автомобіль за кордоном або прагнете знизити страхові тарифи завдяки тривалому досвіду безпечного керування.

Про це пише visitukraine.today.

В Україні отримати таку довідку нескладно, якщо знати основні етапи процедури.

У деяких країнах вона є обов’язковою при оформленні страхового полісу. Також ця довідка може бути корисною під час продажу автомобіля, оскільки підтверджує відповідальне водіння і може підвищити його вартість.

Як отримати довідку

Першим кроком в отриманні довідки про безаварійне водіння є звернення до страхової компанії, з якою ви уклали договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності ( ОСЦПВ ).

Страхова компанія веде облік усіх страхових випадків, і якщо за період дії договору у вас не було аварій, вона може надати довідку, що підтверджує ваш безаварійний стаж.

Яку інформацію потрібно надати

Номер поліса ОСЦПВ.

Дані про власника автомобіля та водія.

Дати дії поліса.

Заявка на отримання довідки

Для отримання довідки може знадобитися подати заяву в письмовому або електронному вигляді.

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Багато страхових компаній пропонують подачу запиту через особистий кабінет на сайті або через мобільний додаток.

У заяві необхідно вказати:

ваші персональні дані (ПІБ, ідентифікаційний код, контактна інформація);

дані поліса та автомобіля;

період, за який ви хочете отримати підтвердження безаварійного водіння.

Терміни та отримання документа

Термін обробки запиту на отримання довідки про безаварійний стаж може відрізнятися в залежності від компанії, але зазвичай займає від 1 до 10 робочих днів.

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Документ можна отримати в офісі страхової компанії або запросити в електронному вигляді, що особливо зручно при дистанційному зверненні.

Інші варіанти отримання довідки

Якщо у вас було кілька страхових компаній, або ви не пам’ятаєте, де саме оформлювали страховку, ви можете запросити інформацію в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Це об’єднання страхових компаній, яке веде єдиний реєстр застрахованих транспортних засобів та страхових випадків. МТСБУ може підтвердити вашу безаварійність на основі даних усіх страховиків.

Для отримання інформації через МТСБУ потрібно зробити запит через офіційного робити запит через офіційного бота . Там потрібно вибрати «інші питання» і безпосередньо функцію про отримання цієї довідки.

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Після цього бот напише вам всю необхідну інформацію для звернення до МТСБУ.

Переваги наявності довідки про безаварійність

Зменшення вартості страховки. Багато страхових компаній надають знижки на поліси, якщо водій не скоював ДТП протягом декількох років.

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