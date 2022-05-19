Як стати на облік в центр зайнятості через Дію – інструкція — Finance.ua

Як стати на облік в центр зайнятості через Дію – інструкція

Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Як стати на облік в центр зайнятості через Дію – інструкція

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги з безробіття під час війни.

21 березня 2022 року Міністерство економіки повідомило, що українці можуть подати заяву про надання статусу безробітного через мобільний додаток чи портал Дія

Які послуги пропонує Дія

У розділі Допомога по безробіттю українці можуть:

подати заяву про надання статусу безробітного;

поновити статус безробітного;

подати заяву про призначення або поновлення допомоги по безробіттю.

Допомога буде виплачуватися після реєстрації. Це допоможе значно спростити процедуру під час війни і охопити якомога більше безробітних українців.

Раніше для цього потрібно було реєструватися безпосередньо в центрі зайнятості.

Як стати на облік в центр зайнятості онлайн

Під час воєнного стану, щоб стати на облік, необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис):

Зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності.

Знайдіть послугу Допомога по безробіттю.

Заповніть заяву, відповідаючи на запитання в анкеті.

Оберіть зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Введіть свій номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплат.

Якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву.

Завантажте необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші.

Перевірте сформовані заяви та підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).

Результат розгляду заяви буде відображено у вашому кабінеті, направлено на електронну пошту та надіслано на телефон у вигляді смс.

Після отримання статусу безробітного з вами зв’яжеться радник центру зайнятості з метою пошуку роботи для вас.

Як отримати електронний підпис

Щоб його отримати, зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, надавши заповнену реєстраційну форму, ваші паспортні дані та номер платника податків.

Вартість послуги становить близько 200 грн, але може відрізнятися в різних центрах сертифікації ключів. Повний перелік таких центрів — за посиланням.

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