Як швидко українці знаходять роботу у Польщі — Finance.ua

Як швидко українці знаходять роботу у Польщі Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

Як швидко українці знаходять роботу у Польщі

Близько 41% відсоток працевлаштованих українців в Польщі знаходять роботу протягом першого тижня після приїзду.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Аналітичний центр міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal.

Ще 26% опитаних говорять, що на пошук роботи витратили близько двох тижнів. 25% респондентів знайшли роботу протягом місяця. 6% зізнаються, що довелося шукати працевлаштування понад два місяці, та 2% зазначили, що цей процес тривав понад три місяці.

Інфографіка: Gremi Personal

Також було опитано роботодавців та керівників відносно того, скільки часу вони шукають у свої команди працівників, а саме спеціалістів середньої та високої кваліфікації.

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Так, 50% респондентів сказали, щоб знайти фахівця, їм треба від двох, до трьох місяців.

Ще 33% кажуть, що цей процес займає від місяця до двох. А 17% керівників кажуть, що зазвичай шукають спеціаліста понад три місяці.

З них 43% керівників проводить 5 — 7 співбесід, аби відібрати серед кандидатів потрібного фахівця. 34% опитаних кажуть, що співбесідують 3 — 5 робітників, 23% відповідають, що їм зазвичай достатньо 1 — 2 співбесіди.

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«Ці цифри розвінчують міф, щодо труднощів з пошуком місця роботи. Бізнес у Польщі конкурує не тільки за українців на низькокваліфіковані роботи, а й готовий влаштовувати спеціалістів, що мають високі професійні навички. Однак бар’єром в отриманні гарної посади здебільшого є мовне питання», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

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