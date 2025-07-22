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Як ще один рік війни вплине на економіку України — аналіз KSE

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Як ще один рік війни вплине на економіку України — аналіз KSE
Як ще один рік війни вплине на економіку України — аналіз KSE
Тривале продовження війни впливає на макроекономічну стабільність України, зокрема на бюджетне та зовнішнє фінансування. А останні події чітко свідчать про те, що росія наразі не зацікавлена у припиненні вогню чи мирній угоді.
Аналітики KSE Institute спрогнозували, що чекає на економіку України, якщо бойові дії триватимуть протягом більшої частини 2026 року з можливим припиненням вогню наприкінці року.

Наслідки для макроекономічної стабільності

Продовження війни у 2026 році серйозно вплине на економіку України. Зростуть витрати на оборону, що призведе до бюджетного дефіциту у $17,7 млрд у 2026 році.
Через війну також очікується:
  • скорочення іноземних інвестицій,
  • скорочення грошових переказів з-за кордону,
  • зростання відтоку капіталу.
Ці фактори збільшать зовнішній дефіцит до $22,4 млрд наступного року, через що Україна втратить частину валютних резервів, накопичених за останні роки.
«Наростаючий борговий тягар може витіснити інвестиції в майбутнє економіки. Навіть без додаткових запозичень або фінансової допомоги, державний борг у відсотках до ВВП може наблизитись до 100% у 2026 році», — зазначають в KSE.

Відновлення після війни: чого очікувати

  • Після завершення війни аналітики прогнозують поступове зростання економіки. За їх прогнозами, у 2027−2028 роках реальний ВВП збільшуватиметься приблизно на 5% щорічно.
  • Головними рушіями відновлення стануть інвестиції — особливо в енергетику, транспорт, виробництво та військово-промисловий сектор.
  • До 2028 року капітальні інвестиції можуть досягти 25% ВВП. Але через втрати, руйнування інфраструктури та нестачу кадрів зростання може гальмуватися.
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Кожен додатковий рік війни посилює ці проблеми й ускладнює повернення мігрантів. Навіть за значного зростання реальний ВВП у 2028 році залишатиметься на 10% нижчим за довоєнний рівень, що підкреслює необхідність реформ, покращення інвестиційного клімату та ефективного використання капіталу.
  • Очікується зниження безробіття до ~7,5% у післявоєнний період із тимчасовим сплеском після завершення війни.
  • Середня зарплата зростатиме на 6−8% річних у реальному вимірі, досягнувши 40 тис. грн у 2028 році.

Що буде з інфляцією

Очікується, що інфляція, яка сягнула піку у 15,9% у травні 2025 року, почне спадати через жорстку політику Нацбанку — до середини 2027 року вона знизиться приблизно до 7% на рік.
Однак повернення до цільових 5% відкладається щонайменше до 2029 року, кажуть експерти. Причина — м’якша грошова політика, яка має підтримати економіку. Інфляційні ризики залишаються: наприклад, через несприятливу погоду, дорожчу енергію або тиск на зарплати.
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  • Курс гривні стабілізується, поступово наближаючись до фундаментальних показників економіки.
  • Перехід резервів на євро може відображати поглиблення інтеграції з ЄС та допомогти зменшити валютні ризики.
Нагадаємо, через євроінтеграцію України почалися дискусії про визначення євро як основної курсоутворюючої валюти. Проте наразі Національний банк не розглядає рішення щодо зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, а лише вивчає це питання.
У разі, якщо НБУ встановить основною курсоутворюючою валютою євро, регулятор щодня встановлюватиме значення офіційного курсу євро, а курси решти світових валют (зокрема, того ж долара) визначатиме, помноживши значення курсу євро на курс цих валют у євро, який склався на світових ринках.
Як зазначили у Нацбанку, перехід на євро як основної курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом. Передусім тому, що роль долара у розрахунках на міжбанківському ринку наразі залишається домінуючою.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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