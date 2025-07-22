Як ще один рік війни вплине на економіку України — аналіз KSE Сьогодні 08:06

Як ще один рік війни вплине на економіку України — аналіз KSE

Тривале продовження війни впливає на макроекономічну стабільність України, зокрема на бюджетне та зовнішнє фінансування. А останні події чітко свідчать про те, що росія наразі не зацікавлена у припиненні вогню чи мирній угоді.

Аналітики KSE Institute спрогнозували , що чекає на економіку України, якщо бойові дії триватимуть протягом більшої частини 2026 року з можливим припиненням вогню наприкінці року.

Наслідки для макроекономічної стабільності

Продовження війни у 2026 році серйозно вплине на економіку України. Зростуть витрати на оборону, що призведе до бюджетного дефіциту у $17,7 млрд у 2026 році.

Через війну також очікується:

скорочення іноземних інвестицій,

скорочення грошових переказів з-за кордону,

зростання відтоку капіталу.

Ці фактори збільшать зовнішній дефіцит до $22,4 млрд наступного року, через що Україна втратить частину валютних резервів, накопичених за останні роки.

«Наростаючий борговий тягар може витіснити інвестиції в майбутнє економіки. Навіть без додаткових запозичень або фінансової допомоги, державний борг у відсотках до ВВП може наблизитись до 100% у 2026 році», — зазначають в KSE.

Відновлення після війни: чого очікувати

Після завершення війни аналітики прогнозують поступове зростання економіки. За їх прогнозами, у 2027−2028 роках реальний ВВП збільшуватиметься приблизно на 5% щорічно.

Головними рушіями відновлення стануть інвестиції — особливо в енергетику, транспорт, виробництво та військово-промисловий сектор.

До 2028 року капітальні інвестиції можуть досягти 25% ВВП. Але через втрати, руйнування інфраструктури та нестачу кадрів зростання може гальмуватися.

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Кожен додатковий рік війни посилює ці проблеми й ускладнює повернення мігрантів. Навіть за значного зростання реальний ВВП у 2028 році залишатиметься на 10% нижчим за довоєнний рівень, що підкреслює необхідність реформ, покращення інвестиційного клімату та ефективного використання капіталу.

Очікується зниження безробіття до ~7,5% у післявоєнний період із тимчасовим сплеском після завершення війни.

Середня зарплата зростатиме на 6−8% річних у реальному вимірі, досягнувши 40 тис. грн у 2028 році.

Що буде з інфляцією

Очікується, що інфляція, яка сягнула піку у 15,9% у травні 2025 року, почне спадати через жорстку політику Нацбанку — до середини 2027 року вона знизиться приблизно до 7% на рік.

Однак повернення до цільових 5% відкладається щонайменше до 2029 року, кажуть експерти. Причина — м’якша грошова політика, яка має підтримати економіку. Інфляційні ризики залишаються: наприклад, через несприятливу погоду, дорожчу енергію або тиск на зарплати.

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Курс гривні стабілізується, поступово наближаючись до фундаментальних показників економіки.

Перехід резервів на євро може відображати поглиблення інтеграції з ЄС та допомогти зменшити валютні ризики.

Нагадаємо, через євроінтеграцію України почалися дискусії про визначення євро як основної курсоутворюючої валюти. Проте наразі Національний банк не розглядає рішення щодо зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, а лише вивчає це питання.

У разі, якщо НБУ встановить основною курсоутворюючою валютою євро, регулятор щодня встановлюватиме значення офіційного курсу євро, а курси решти світових валют (зокрема, того ж долара) визначатиме, помноживши значення курсу євро на курс цих валют у євро, який склався на світових ринках.

Як зазначили у Нацбанку, перехід на євро як основної курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом. Передусім тому, що роль долара у розрахунках на міжбанківському ринку наразі залишається домінуючою.

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