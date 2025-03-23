Як розвинути правильні фінансові звички та не піддаватися впливу фінансових інфлюєнсерів — Finance.ua

Як розвинути правильні фінансові звички та не піддаватися впливу фінансових інфлюєнсерів Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Як розвинути правильні фінансові звички та не піддаватися впливу фінансових інфлюєнсерів, Фото: freepik

Попри активний вплив фінансових інфлюєнсерів на прийняття рішень, важливо розвивати корисні фінансові звички, щоб уникати непередбачених фінансових ризиків.

Фахівці «Фінкульту» дають кілька корисних порад, які допоможуть приймати обґрунтовані фінансові рішення.

Звичка 1. Завжди перевіряти інформацію з декількох джерел. Перш ніж довіряти порадам фінфлюєнсера, перевірте їх на офіційних фінансових ресурсах (банки, фінансові регулятори, незалежні експерти).

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Погана звичка: Приймати рішення на основі першого ж відео чи публікації, особливо якщо вам обіцяють «легкі гроші».

Фахівці радять, перед тим, як зробити фінансовий крок, знайдіть щонайменше три незалежні джерела, що підтверджують інформацію.

Звичка 2. Поставити собі запитання «Чи це не занадто добре, щоб бути правдою?». Якщо вам обіцяють «гарантований прибуток», «легкий заробіток» або «шанс, яким треба скористатися негайно» — це маніпуляція.

Погана звичка: Вірити в обіцянки швидкого збагачення без ризиків.

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Коли бачите привабливу фінансову пропозицію, зробіть паузу і проаналізуйте, чи можливо це з точки зору базових принципів фінансової грамотності.

Звичка 3. Контролювати емоції у фінансових питаннях. Люди, які ведуть бюджет і мають чіткі фінансові цілі, рідше приймають необмірковані рішення під впливом емоцій або реклами.

Фінфлюєнсери часто грають на страху («ти втратиш можливість!») або жадібності («ти станеш багатим!»).

Погана звичка: Купувати акції, криптовалюту чи навчальні курси з фінансів просто через ажіотаж і страх щось пропустити.

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Перед тим як прийняти фінансове рішення, зробіть паузу. Перш ніж інвестувати або витрачати значну суму, дайте відповідь на запитання:

Чи відповідає це моїм фінансовим цілям?

Чи можу я дозволити собі втратити ці гроші?

Чи я роблю це через емоції, чи тому що справді розумію цю можливість?

Звичка 4. Аналізувати фінансові ризики. Успішні фінансові рішення базуються не лише на очікуваних прибутках, а й на розумінні можливих ризиків.

Погана звичка: Орієнтуватися тільки на потенційний прибуток, не враховуючи можливі ризики.

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Перш ніж ухвалити фінансове рішення запитайте себе, що ви можете втратири та чи є альтернативні варіанти з меншим ризиком.

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