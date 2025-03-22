Де та коли вигідніше обмінювати валюту: корисні поради — Finance.ua

Де та коли вигідніше обмінювати валюту: корисні поради Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Де та коли вигідніше обмінювати валюту: корисні поради

Обмін валюти не завжди є вигідним, особливо під час подорожей за кордоном. Щоб уникнути зайвих витрат, важливо уважно обирати місце для обміну — наприклад, вокзали не найкращий варіант. Також варто враховувати оптимальний час для обміну валюти.

«Телеканал 24» розповідає , де вигідно обмінуювати валюту.

Які є поради щодо обміну валюти

Першою із порад щодо обміну валюти буде обрати правильне місце для цього.

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Річ у тім, що у самому центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах зазвичай невигідний курс. Ті, хто працює з обміном валюти у таких місцях, розраховують на те, що у людей просто не буде вибору.

Тримайте певну суму обміняною у потрібній вам валюті під час подорожей. Ці кошти можуть знадобитися для проїзду у громадському транспорті.

Найкращий період для обміну валюти — бізнес час, коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 у робочі дні.

Річ у тім, що в інші години та святкові дні обмінники та банки ставлять менш вигідний курс, щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти.

Валюти краще купувати на початку місяця, адже в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.

Перед тим, як зняти готівку в банкоматі за кордоном, дізнайтеся про комісію. Інколи знімати маленьку суму коштів у такому випадку невигідно. Також, варто порівнювати курси в різних банках та обмінниках заздалегідь.

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Нагадаємо, інвесткомпанія ICU поділилася аналітикою щодо курсу долара до гривні і пояснила, чому НБУ збільшує курсові коливання та чому Мінфін знову підвищує дохідність за облігаціями.

Як повідомляє НБУ, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.

Телеканал 24 За матеріалами:

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