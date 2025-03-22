Де та коли вигідніше обмінювати валюту: корисні поради — Finance.ua

Де та коли вигідніше обмінювати валюту: корисні поради
Обмін валюти не завжди є вигідним, особливо під час подорожей за кордоном. Щоб уникнути зайвих витрат, важливо уважно обирати місце для обміну — наприклад, вокзали не найкращий варіант. Також варто враховувати оптимальний час для обміну валюти.
«Телеканал 24» розповідає, де вигідно обмінуювати валюту.
Які є поради щодо обміну валюти
Першою із порад щодо обміну валюти буде обрати правильне місце для цього.
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Річ у тім, що у самому центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах зазвичай невигідний курс. Ті, хто працює з обміном валюти у таких місцях, розраховують на те, що у людей просто не буде вибору.
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Тримайте певну суму обміняною у потрібній вам валюті під час подорожей. Ці кошти можуть знадобитися для проїзду у громадському транспорті.
Найкращий період для обміну валюти — бізнес час, коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 у робочі дні.
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Річ у тім, що в інші години та святкові дні обмінники та банки ставлять менш вигідний курс, щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти.
Валюти краще купувати на початку місяця, адже в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.
Перед тим, як зняти готівку в банкоматі за кордоном, дізнайтеся про комісію. Інколи знімати маленьку суму коштів у такому випадку невигідно. Також, варто порівнювати курси в різних банках та обмінниках заздалегідь.
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