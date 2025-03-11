Як фінансове планування допомагає у часи невизначеності: поради військовим та ветеранам — Finance.ua

Як фінансове планування допомагає у часи невизначеності: поради військовим та ветеранам
Шостий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» уже на сайті Академії Мінфін. Він містить практичні поради для військових та ветеранів щодо фінансового планування, а також готовий шаблон фінплану, що допоможе грамотно управляти коштами під час та після служби.
Фінансовий план — це не просто таблиця з цифрами. Це чітка стратегія, що допомагає розумно розподіляти доходи й контролювати витрати, формувати резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій, поступово досягати довгострокових фінансових цілей.
Переглянувши цей випуск, військові та ветерани дізнаються, чому фінансове планування є ключем до стабільності та впевненості в майбутньому, після повернення до цивільного життя.
Також ви отримаєте готовий шаблон фінансового плану з інструкцією щодо заповнення й зможете легко адаптувати його до особистих потреб.
👉 Переглянути відео можна за посиланням
Про спікерку
Тему розкриває Аліна Шух — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.
Основні теми випуску
- Що таке фінансовий план, для чого він потрібен та з яких блоків складається.
- Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення.
- Які кроки допоможуть зберегти фінансову стабільність у кризові часи.
- Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати.
- Як правильно розподіляти доходи та витрати, щоб уникати фінансових труднощів.
- Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти.
- Як спланувати витрати після завершення служби.
- Які фінансові інструменти можуть стати в пригоді військовим та ветеранам.
- Як уникнути фінансових помилок, що можуть ускладнити адаптацію до цивільного життя.
Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.
Ініціатори та партнери проєкту
Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
- Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
- femida. us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
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