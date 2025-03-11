Як фінансове планування допомагає у часи невизначеності: поради військовим та ветеранам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як фінансове планування допомагає у часи невизначеності: поради військовим та ветеранам

25
Як фінансове планування допомагає у часи невизначеності: поради військовим та ветеранам
Як фінансове планування допомагає у часи невизначеності: поради військовим та ветеранам
Шостий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» уже на сайті Академії Мінфін. Він містить практичні поради для військових та ветеранів щодо фінансового планування, а також готовий шаблон фінплану, що допоможе грамотно управляти коштами під час та після служби.
Фінансовий план — це не просто таблиця з цифрами. Це чітка стратегія, що допомагає розумно розподіляти доходи й контролювати витрати, формувати резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій, поступово досягати довгострокових фінансових цілей.
Переглянувши цей випуск, військові та ветерани дізнаються, чому фінансове планування є ключем до стабільності та впевненості в майбутньому, після повернення до цивільного життя.
Також ви отримаєте готовий шаблон фінансового плану з інструкцією щодо заповнення й зможете легко адаптувати його до особистих потреб.
👉 Переглянути відео можна за посиланням

Про спікерку

Тему розкриває Аліна Шух — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.

Основні теми випуску

  • Що таке фінансовий план, для чого він потрібен та з яких блоків складається.
  • Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення.
  • Які кроки допоможуть зберегти фінансову стабільність у кризові часи.
  • Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати.
  • Як правильно розподіляти доходи та витрати, щоб уникати фінансових труднощів.
  • Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти.
  • Як спланувати витрати після завершення служби.
  • Які фінансові інструменти можуть стати в пригоді військовим та ветеранам.
  • Як уникнути фінансових помилок, що можуть ускладнити адаптацію до цивільного життя.
Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
  • Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
  • femida. us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems