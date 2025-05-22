Як розблокувати телефон: поради (Samsung, Xiaomi, iPhone) — Finance.ua

Як розблокувати телефон: поради (Samsung, Xiaomi, iPhone) Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Як розблокувати телефон: поради (Samsung, Xiaomi, iPhone)

В телефонах є кілька типів блокуванння, то ж треба спочатку визначити ці типи блокувань.

Типи: екранний пароль; блокування за допомогою IMEI та блокування через виробника (Find My Device, iCloud).

Для прикладу, на смартфонах Samsung варто використовувати Find My Mobile, на iPhone — функцію «Локатор» в iCloud. Але новітні прошивки підтримують розблокування через спеціальні інструменти виробника.

Використання облікового запису Google для розблокування:

введіть кілька разів неправильний пароль;

коли з’явиться кнопка «Забули пароль?», натисніть її;

увійдіть у свій обліковий запис Google.

Можна скинути пароль на Android через заводські налаштування:

увійдіть у Recovery Mode (залежить від моделі телефону);

оберіть пункт «Wipe data/factory reset»;

погодьте дію.

Якщо забули графічний ключ

Графічний ключ можна скинути через Google або заводські налаштування, тобто скористатися методами, переліченими вище. Якщо нічого не допомагає, потрібно звернутися до офіційного сервісного центру виробника вашого гаджета.

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Samsung

Телефони Samsung можуть не розпізнавати пін-код, пароль або графічний ключ. У такому разі буде потрібно примусове перезавантаження гаджета. При цьому необхідно одночасно затиснути кнопки Power Volume Down. Через 10 секунд відбудеться перезавантаження пристрою.

Якщо на екрані залишається меню, значить, клавіші не були затиснуті протягом потрібного часу. У той момент, коли телефон почне вмикатися, виконуємо натискання та утримання клавіш. Їхнє поєднання залежить від моделі смартфона:

Power+Home+Volume Up;

Power+Volume Up+Bixby;

Power+Volume Up.

Після появи на екрані назви моделі кнопку Power відпускають, а решту тримають протягом 10 секунд. На екрані з’явиться текстове меню. Це режим Recovery. Щоб вибрати Wipe data/factory reset, натисніть клавішу Volume Down. Якщо користувач вирішив відмовитись від скидання, йому необхідно перейти до пункту Reboot system now.

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Це призведе до перезавантаження телефону. Щоб підтвердити скидання, необхідно натиснути кнопку Power, далі — Yes — Delete all user data. З’явиться запит про підтвердження, необхідно вибрати ствердну відповідь та натиснути Power.

Після видалення даних на екрані з’явиться головне меню. Потрібно натиснути Power, вибрати Reboot system now. Смартфон буде перевантажуватися, це може тривати тривалий час.

Xiaomi

Найпростіший спосіб розблокувати телефони Xiaomi — використання облікового запису Google. Він буде дієвим, за наявності синхронізації гаджета та Google. Прошивка при цьому має бути не нижчою, ніж MIUI 8. Працює такий метод аналогічно зі смартфонами інших виробників.

Також для розблокування користуються сервісами компанії. При першому увімкненні смартфона відбувається автоматичне створення облікового запису. Для розблокування необхідно:

Завантажити на ПК програму Mi Unlock. З’єднати заблокований телефон та комп’ютер за допомогою USB. У програмі зайти до Mi-акаунту. Вимкнути пристрій, одночасно затиснувши кнопки Power та Volume Down. Перейти до режиму Fastboot. Підключити смартфон до ПК повторно, натиснути клавішу Unblock. Після цього можна використовувати гаджет, блокування відсутнє. При цьому всі дані залишаться в безпеці.

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iPhone

Після дев’ятиразового введення невірного пароля відбувається відключення пристрою, його блокування та дезактивація. У такому разі дані з пам’яті видаляються. Але все залишиться в цілісності, якщо регулярно виконувалося резервне копіювання в iTunes. Для цього:

З’єднуємо айфон та ПК кабелем. Включаємо iTunes. Натискаємо та відпускаємо клавішу Volume Up, потім Volume Down. Затискаємо бічну клавішу. З’явиться вікно, де вибираємо «Відновити телефон». Погоджуємось із пропозицією скористатися резервними копіями системи

Для телефону Huawei краще скористатися функцією «Find My Device». Якщо ж ви власник OPPO та Realme, зверніться до сервісного центру для скидання налаштувань.

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