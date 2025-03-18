Телефони без портів та додаткові дисплеї: Apple працює над новинками — Finance.ua
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Телефони без портів та додаткові дисплеї: Apple працює над новинками

Технології&Авто
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Телефони без портів та додаткові дисплеї: Apple працює над новинками
Телефони без портів та додаткові дисплеї: Apple працює над новинками
Apple розробляє iPhone 17 Air без портів та дві нові версії дисплеїв.
Про це пише Bloomberg.
У січні стало відомо, що Apple додає опцію Air до своєї лінійки iPhone. Очікується, що лінійка iPhone 17, яка вийде у 2025 році, матиме новий дизайн — одна з моделей може мати горизонтальну камеру.
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За словами колумніста Bloomberg Марка Гурмана, iPhone 17 Air буде випущений цієї осені, і, як і MacBook Air, він буде тоншим за стандартні моделі. За словами Гурмана, Apple розглядає можливість зробити нову версію iPhone «повністю без портів», заряджання відбуватиметься бездротовим способом, а всі дані синхронізуються через хмару. Якщо все піде за планом — ці зміни стосуватимуться решти лінійки продуктів.
Відомо також, що Apple працює над двома новими версіями моніторів Studio Display. Марк, посилаючись на власні джерела, повідомив, що перший монітор має кодову назву J427, а другий —J527. Про їхні властивості чи характеристики наразі нічого невідомо.
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Apple готується використовувати технології з iPhone 17 Air для створення нових моделей майбутнього. Робота нового телефону iPhone 17 Air під кодовою назвою D23 є результатом значних зусиль кількох команд Apple. Для тонших телефонів потрібні тонші батареї, і це часто означає менше годин роботи акумулятора. Apple переробляла дисплеї та кремнієві компоненти, а також програмне забезпечення, щоб зробити пристрій ефективнішим.
У той же час, телефон отримує деякі передові технології. По-перше, нова модель містить власний модемний чип Apple під назвою C1, який вперше з’явився на iPhone 16e у лютому. Цей модем є більш енергоефективним, ніж модем від Qualcomm Inc., і це допоможе моделі Air мати тонкий дизайн. Однак чип не підтримує технологію mmWave, швидший варіант послуги 5G (підтримка збережеться на моделях Pro в майбутньому).
За матеріалами:
vctr.media
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