Як приватизувати житло, надане в користування — Finance.ua

Як приватизувати житло, надане в користування Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Як приватизувати житло, надане в користування

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду.

Про це пише «Юридичний порадник для ВПО».

«Жилі приміщення надаються зазначеним громадянам, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлено законодавством України), як правило, у вигляді окремої квартири на сім’ю», — йдеться у повідомленні.

Як одержати житло в користування:

перебувати на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

отримати рішення уповноваженого суб’єкта на отримання житла;

отримати ордер на житлове приміщення.

Згідно зі статтею 58 Житлового кодексу, на основі рішення про надання житлового приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної або сільської ради видає громадянинові ордер.

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Цей ордер є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Далі, відповідно до ст. 61 ЖК, повинен бути укладений договір користування житлом.

Користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем — житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності — відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем — громадянином, на ім’я якого видано ордер.

Відповідно до ст.65−1 ЖК наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у власність на підставах, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.2 ст. 64 ЖК до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки.

Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

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Відповідно до п. 4 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затв. Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396 передача займаних квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах здійснюється в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у цих квартирах (будинках), жилих приміщеннях у гуртожитку, кімнатах у комунальній квартирі, у тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов’язковим визначенням уповноваженого власника.

Тобто:

документи на приватизацію подає особа, на яку видано ордер;

приватизація здійснюється лише за згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають спільно з наймачем (особою, на яку видано ордер);

приватизація здійснюється на всіх членів сім’ї, які проживають спільно з наймачем, при цьому в заяві вказується чи це буде спільна сумісна чи спільна часткова власність.

Нагадаємо, майже половина опитаних українців зазначили , що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант.

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