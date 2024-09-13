До кінця року удвічі зросте частка житла, купленого за програмою «єОселя» у новобудовах — Finance.ua

До кінця року удвічі зросте частка житла, купленого за програмою «єОселя» у новобудовах Вчора 09:15 — Кредит&Депозит

До кінця року удвічі зросте частка житла, купленого за програмою «єОселя» у новобудовах

За прогнозами, охоплення первинного ринку популярною іпотекою «єОселя» зросте у 5−6 разів за 2024 рік.

Частка житла на первинному ринку, придбаного за державноюю іпотечною програмою «єОселя» , до кінця року може сягнути 12−15% від загальної кількості виданих іпотечних кредитів, повідомила перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва.

На початку року в загальній кількості виданих кредитів частка первинного ринку не перевищувала 2,6%, а вже на середину серпня вона становила понад 8,1%.

За підсумками 2024 року загальна кількість кредитів, виданих для придбання житла на первинному ринку за програмою «єОселя», може перевищити 1 тисячу, прогнозує Дмітрієва, спираючись на дані ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія». На її думку, це свідчить про суттєве посилення ролі первинного ринку в державній іпотечній програмі.

«Такий результат пояснюється кількома чинниками. По-перше, активністю девелоперів, для яких доцільність участі в державній іпотечній програмі зумовлена очікуваним зростанням продажів та зміцненням власного позитивного іміджу. Сьогодні вже понад 70 девелоперських компаній та понад 200 житлових об’єктів акредитовані до участі програмі», — пояснила представниця банку «Глобус».

По-друге, зросла кількість банків, що долучилися до програми. На початку дії програми в ній брало участь 5 комерційних банків, а станом на кінець серпня 2024-го — вже 11. По-третє, поступово лібералізувались умови надання пільгових кредитів.

Найважливішими змінами в програмі «єОселя», що набрали чинність з 16 серпня 2024 року банкірка виділила:

пом’якшені умови для участі в програмі молоді віком до 25 років: початковий внесок за кредитом зменшено вдвічі — з 20% до 10%;

сертифікати «єВідновлення», що компенсують збитки громадян за зруйноване та пошкоджене майно, можна використати, як початковий внесок за іпотечним кредитом в програмі «єОселя»;

умови участі в програмі ВПО поширюється на їхніх найближчих родичів першого ступеня споріднення.

кандидат на участь в програмі може отримати кредит в разі, якщо він не відчужував майно протягом 12 місяців до подання заявки на кредит, сумарна площа якого разом із площею житла, яке є у власності сім’ї, не перевищує 52,5 кв. метри для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. метри на кожного наступного члена родини;

зміна іпотечних ставок: ставка 7% діятиме протягом перших 10 років, далі вона збільшується до 10%. Ставка 3% (для військовослужбовців, вчителів, медиків тощо) дається на перші 10 років погашення кредиту, далі збільшується до 6%.

«Ми рухаємося до того, що програма „єОселя“ може повністю переорієнтуватися на первинний ринок. Це відбуватиметься поступово, однак такий напрям є стратегічним і важливим в контексті стимулювання розвитку будівельної галузі, адже кошти з іпотеки спрямовуються на реальний сектор економіки, а це робочі місця, зарплати та сплачені податки, що вкрай важливо для економіки країни», — зазначила Дмітрієва.

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