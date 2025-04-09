Як приватизувати город за давністю користування (алгоритм дій) — Finance.ua

Як приватизувати город за давністю користування (алгоритм дій) Сьогодні 19:43 — Особисті фінанси

Як приватизувати город за давністю користування (алгоритм дій)

В Україні багато людей користуються землею: обробляють город біля хати, садять картоплю, тримають ділянку в порядку. Але не завжди ця земля оформлена юридично.

Чи можна її приватизувати за давністю користування — особливо зараз, під час війни. Про це розповів Земельний фонд України.

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Що таке приватизація за давністю користування?

Це ситуація, коли людина багато років поспіль користується землею добросовісно, відкрито та безперервно, без належного юридичного оформлення, але з фактичним володінням — і має право оформити цю землю на себе.

На яку землю поширюється

Городи біля будинку (якщо немає правовстановлюючих документів);

Земля, що використовувалась не менше 15 років;

Ділянка не повинна бути у приватній власності іншої особи або переданою в оренду офіційно.

Під час дії воєнного стану в Україні спрощено низку процедур, зокрема:

ОМС можуть оперативніше розглядати звернення;

Деякі реєстраційні дії проводяться в умовах спрощеного доступу до реєстрів;

Люди, які залишилися без житла або втратили землю в зоні бойових дій, можуть претендувати на інші ділянки — і це теж відкриває правові можливості.

Але! Це не означає автоматичне право.

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Що потрібно зробити

підготувати докази користування: фото, сусідські підтвердження, старі квитанції, акти, рішення сільради, інвентаризаційні документи;

звернутися до юриста для аналізу ситуації;

подати заяву до місцевої ради чи суду — залежно від обставин.

Що треба зробити ще:

потрібно перевірити статус землі (може, вона вже у власності громади, держави або іншої особи);

грамотно оформити всі документи;

у деяких випадках — захищати своє право через суд.

Довідка Finance.ua:

Українці повинні сплачувати податок на землю, якою володіють чи користуються на умовах оренди. Але в окремих випадках кошти з людей не стягують. Наприклад, якщо площа ділянки не перевищує встановлену норму. Або у випадку належності до спеціального переліку територій.

Перелік визначено статтею 283 Податкового кодексу. В документі йдеться, що сплата земельного податку не розповсюджується на такі ділянки.

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