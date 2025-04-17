Найближчими днями на кордоні можуть виникнути черги: в ДСНС пояснили причину — Finance.ua

Найближчими днями на кордоні можуть виникнути черги: в ДСНС пояснили причину Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

Напередодні Великодня на українському кордоні почав збільшуватись пасажиропотік. На окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тисяч людей. Сьогодні ж пасажиропотік продовжує зростати. Наприклад, за минулий день кордон перетнули 95 тисяч громадян, а у вихідні дні показник зріс до більше ніж 100 тисяч, серед яких українці становлять близько 85% від загальної кількості.

Речник ДПСУ додав, що перевага йде саме на в’їзд в Україну.

«За останній час перевага йде на в’їзд в Україну, і, зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави… Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги», — розповів Демченко.

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